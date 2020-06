Șocant! Cum arătă plămânii femeii de 39 de ani ucise de coronavirus. Nu avea nicio altă boală FOTO

O femeie de 39 de ani din Alba Iulia, care a murit de COVID-19, fără să aibă alte boli, avea plămânii compromiși. Femeia a făcut un stop cardiorespirator care nu a mai putut fi resuscitat și s-a declarat decesul.

„Avea saturații mici de oxigen. Având în vedere toată simptomatologia care orienta spre o afecțiune respiratorie, în contextul epidemiologic, s-a suspicionat de la început o infecție cu virusul.

Starea era proastă, s-a internat de urgență în serviciul de terapie intensivă, în izolare. Avem un spațiu tampon unde internăm pacienții până avem confirmarea de laborator care ne spune dacă sunt sau nu infectați cu virusul acesta”, spune medicul Dan Crainic, potrivit alba24.ro.

„În jurul orei 16.00, a făcut stop cardio-respirator. A fost resuscitată, ventilată și pusă pe ventilație mecanică. Între timp am primit și testul de laborator care a confirmat și diagnosticul de infecție cu virus SARS-COV2, în consecință am continuat tratamentul. Din păcate, a doua zi, tot pe la aceeași oră, a făcut un nou stop cardio-respirator, pacienta nu s-a mai putut resuscita și a fost declarat decesul”.

„Plămânii arătau extrem de rău, era o pneumonie extinsă bilaterală cu acumulări în alveole, practic foarte puțin din plămâni mai era, restul era compromis. Pacienta practic nu mai avea suprafață pulmonară cu care să respire”, a mai spus medicul, potrivit Digi 24.

Sora femeii de 39 de ani a povestit într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook ce s-a întâmplat înainte ca aceasta să ajungă în stare gravă pe secția de ATI.

„Nu stiu cu ce sa incep..nu imi gasesc cuvintele si starea sufleteasca nu ma ajuta dar din dragoste pt sora mea trebuie sa o fac.Multi dintre voi mi-ati trimis mii de mesaje intrebandu-ma ce sa intamplat cu sora mea Anemona,nu pot sa raspund la fiecare persoana in parte pt ca sunteti foarte multi in schimb va pot spune ceea ce stiu eu.

In perioada 15 iunie-19 iunie am vb cu ea la telefon ca nu se simtea bine, noi nelocuind impreuna stiam doar ce imi spunea ea la telefon,mia zis ca sa racit,ca o doare gatul si ca tuseste,toti membrii familiei si toti cei care o cunosteau am trimiso la medic,in cele din urma in data de 20 iunie s-a prezentat la unitatea de urgenta dar nu a fost lasata sa intre in curtea spitalului si a fost trimisa la unitatea de urgenta TerraAster,a fost consultata si lasata acasa diagnosticul fiind cum se vede si pe reteta IACRS ( reprezintă infecţia brusc aparută, difuză, ce cuprinde simultan sau secvenţial segmente superioare ale căilor prin care circula aerul spre plamâni : ,,nas”-rinita, sinus-sinuzita, urechea medie-otita medie, ,,gât”-faringita, amigdalita, adenoidita).

Si-a scos reteta si-a luat pastilele apoi in data de 21 iunie s-a prezentat din nou la unitatea de urgenta simtindu-se tot mai rau.A internato am vb la telefon mia zis ca se simte mai bine dupa care brusc nu mia mai raspuns la telefon.Starea ei am aflato pt ca am sunat la spital intreband de ea,mi sa spus ca a facut un stopcardio respirator si ca au mutato pe sectia ATI.

Am dorit sa vb cu medicul care se ocupa de cazul ei dar era de negasit,am lasat numarul meu de telefon la o doamna asistenta si am rugat insistent sa ma sune doctorul sa stiu starea ei pt ca asistenta nu imi dadea detalii,nu ma sunat nimeni…..eu sunand din ora in ora sa intreb de ea mi se spunea ca starea ei este grava ca este intubata si atat ca restul detaliilor trebuie si mi le dea medicul,in data de 22 la ora 8 dimineata am sunat din nou pe sectia ATI,mi-a raspuns doamna doctor Tureanu sau cv de genu dupa cum sa prezentat dar mi-a inchis telefonul in nas spunandu-mi ca sora mea a facut din nou un stopcardiorespirator si ca nu are timp sa stea la discutii cu mine….

Cateva ore m-ai tarziu am aflat despre deces de la partenerul ei,pe care si pe el la anuntat o cunostiinta,am sunat suparata la spital sa mi se comfirme si sa intreb de ce nu ne-au anuntat de la spital si am aflat ca de fapt nu mai aveau nr meu atat de mult lea păsat…..Sora mea a facut o dubla pneumonie….doar atat stiu,acum va las pe voi sa trageti concluziile…daca ea avea COVID dc iau dat alt diagnostic si aceasta reteta si de ce a fost lasata acasa…adica in data de 20 iunie nu avea Covid avea Faringita,iar in data de 21 iunie avea Covid sub forma foarte grava.

V-am zis tot ce stiu va rog din suflet sa nu ma mai asaltati cu mesaje si intrebari si sa imi respectati durerea sufleteasca pt ca orice ar fi,oricare ar fi motivul nimeni nu imi poate da sora inapoi…”, a scris sora femeii în vârstă de 39 de ani din Alba Iulia care a murit după ce a fost infectată cu COVID-19.

