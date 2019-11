La privatizarea Electroputere Craiova în anul 2007, aceasta avea 4 secții. În prezent au mai rămas doar două: secţia maşini rotative şi secţia transformatoare electrice. Doar secţia transformatoare electrice a mai rămas funcțională însă, după cum spun sindicaliștii.

În acest an, această secție a avut un singur contract pentru reparaţia unui transformator la Centrala de la Cernavodă. În decembrie, când se încheie acest contract, producţia va fi oprită definitiv, relatează Mediafax.

„Ne-au anunţat că se închide activitatea operaţională, deci activitatea de producţie. Ceva era de bănuit, deoarece din 2018 nu s-au mai luat contracte noi. Motivul e că sunt pierderi pe care Electroputere le-a generat an de an din activitatea de producţie. Au crescut în fiecare an, milioane de euro – 8 milioane de euro, 9 milioane de euro, etc. Scriptic, dacă ne uităm pe documente, aşa apar, pierderi”, a declarat pentru Mediafax liderul Sindicatului Electroputere Craiova, Cătălina Tibeică.

Înființată în 1949, uzina Electroputere Craiova a fost transformată în 1991 în societate pe acțiuni. În 2007 a venit privatizarea, pachetul majoritar de 86,28% fiind deținut de firma saudită Al-Arrab Contracting Company Limited.

Te-ar putea interesa și: