Preşedintele AUR, George Simion, a vorbit prin intermediul unui apel telefonic la emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV. Acesta a oferit un răspuns în fața acuzațiilor conform cărora ar fi controlat de Masonerie şi că ar fi reptilian și totodată, a vorbit și despre nuntă.

George Simion este deja obișnuit cu acuzații ”ridicole”, adăugând că nu este deloc afectat de ceea ce se spune și că partidul său știe foarte bine ce bine a făcut țării.

„Nici nu știu, mă vede soția în direct și află de la dumneavoastră că am coadă. Am zis să întru pentru că suntem acuzați de fel de fel de inepții, că avem stăpâni, masoni, servicii, că suntem trădători, că ne-am vândut la OMV, de parcă noi am votat vânzarea gazelor naturale. Din registrul acesta sunt acuzațiile astea că am stăpâni, reptilieni sau stăpâni în general.”, a spus preşedintele AUR.

În ceea ce privește propunerea legislativă europeană conform căreia bărbaţii să aibă obligatoriu un concediu paternal de două luni, în care să ajute mamele la creşterea nou născutului, George Simion susține că fiecare cuplu poate să aleagă cum vrea să trăiască, însă bărbații nu trebuie să facă ce fac femeile și nici invers, în special fiind obligați.

„Eu credeam că d-asta au făcut pandemia, că să stăm alături de consoarte mai mult timp. S-ar putea să revină, deja se anunță o scădere a numărului de morți, că să crească în săptămânile următoare, e de râsul curciilor.

Într–adevăr, există planul acesta de resetare, trebuie să devină bărbațiicât mai femei și femeile cât mai bărbate, că să se uniformizeze societate. S-a mai încercat în dictaturi, nu s-a reușit, nu vor reuși nici acum. Să stau cu nevasta e un lucru normal, dar asta nu înseamnă să facă bărbatul ce face femeia și invers. Eu nu aș face nimic din obligație, ci fac natural, din convingere.”, a mai declarat Simion.

George Simion se teme de ”oamenii lui Virgil Popescu”?

Referitor la nunta sa, care are loc pe 27 august, George Simion susține că a invitat peste 1.000 de români și că toate detaliile au fost puse la punct. Prezent va fi și Gigi Bacali a mai adăugat liderul AUR, care i-a invitat pe toți cei care vor să participe la eveniment să se înscrie pe site-ul său.

O temere a lui George Simion o reprezintă însă ”oamenii lui Virgil Popescu”, pentru să, susțin el, sunt informații conform cărora aceștia ar putea veni acolo.

„Așa este, vom avea două tone de brânză pentru mămăliguță cu brânză. Ne ajută mulți din apropiații noștri, iar domnul Becali este un om patriot și credincios, ne ajută și el. Va veni doar la cununia religioasă, dansul nu mai merge de mult la petreceri. Ciobanii din Polovraci ne vor ajută cu berbecuți, să facem la proțap, vom mai avea sarmale.

Rugăminte mare-mare este să se înregistreze toată lumea pe site, pe GeorgeSimion.ro, pentru a putea avea brățară de acces. Înscrierile se fac până în 20 august, dar vrem să știm cine intră, pentru că avem informații că vor să vină oameni de-ai lui Virgil Popescu”, a spus liderul AUR.

George Simon, despre darul de nuntă

George Simon a vorbit și despre formația care va cânta la nuntă, dar și despre dar. Liderul AUR susține că darul poate fi dat doar de cei care doresc și că nu este obligatoriu. Acesta a mai subliniat faptul că banii vor fi donați pentru spitalul mobil, fiind nevoie de sute de mii de euro în acest sens.

„O să cânte Sava Negrean Budeanu, Sofia Vicoveanca, Phoenix, multă muzică aromânească. Noi avem experiență organizării, este totul calculat, baloții sunt instalați, să avem vreme bună și să fim sănătoși. Și dacă plouă, ne răcorește, că în august avem problema cu căldură.

Am spus, darul nu este obligatoriu, dacă cineva vrea, îl redirecționăm să facă o donație pentru spitalul mobil pe care vrem să-l facem, să ajungă în toate colțurile țării. O să aibă dotări de câteva sute de mii de euro, aparate de oftalmologie, de stomatologie etc, și vom merge cu el prin România.N-am nicio problema, trec toate darurile în declarația de avere.”, a încheiat George Simion.