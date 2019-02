Șoc total la Eurovision! Cine va reprezenta România în semifinalele de la Tel Aviv! Este scandal monstru

Ester Peony va reprezenta ţara noastră la Eurovision Song Contest, cu piesa „ON A SUNDAY”. Melodia, compusă de Ester Alexandra Creţu şi Alexandru Şerbu, pe versurile Ioanei Victoria Badea, a fost desemnată de juriul internaţional al finalei şi de telespectatori să reprezinte România la Eurovision Song Contest.

„Mă simt extraordinar! Nu pot să cred că am câştigat trofeul! Au fost concurenţi foarte buni în această finală şi sunt onorată să reprezint România la Tel Aviv”, a spus cu emoţie Ester Peony, fericita câştigătoare a Selecţiei Naţionale Eurovision România 2019.

Clasamentul finalei Eurovision România 2019

Locul 1 – ON A SUNDAY - ESTER PEONY

Muzică: Ester Alexandra Creţu, Alexandru Şerbu

Versuri: Ioana Victoria Badea

Locul 2 – DEAR FATHER - LAURA BRETAN

Muzică: Mihai Alexandru

Versuri: Alexa Niculae

Locul 3 – ARMY OF LOVE - BELLA SANTIAGO

Muzică şi versuri: Bella Santiago, Alex Luft

Locul 4 – RENEGADES - LINDA TEODOSIU

Muzică: Jonas Thander

Versuri: Rachel Suter, Frank Giustra

Locul 5 – D A I N A – LETIȚIA MOISESCU & SENSIBIL BALKAN

Muzică: Mihai Ogăşanu, Marian Enache

Versuri: Roni-Cristiana Cazacu, Letiţia Moisescu

Locul 6 – UNDERGROUND - VAIDA

Muzică si versuri: Hanif Sabzevari, Michael James Down, Will Taylor, Tonje Gjevjon

Locul 7 – DESTIN - TROOPER

Muzică şi versuri: Aurelian Dincă

Locul 8 – RIGHT NOW - OLIVIER KAYE

Muzică: Ovidiu Jacobsen, Shani Kfir, Rasmus Bosse

Versuri: Ovidiu Jacobsen, Shani Kfir

Locul 9 – WE ARE THE ONES - CLAUDIU MIREA

Muzică: Mihai Ogăşanu, Claudiu Mirea

Versuri: Claudiu Mirea

Locul 10 – YOUR JOURNEY - ALDO BLAGA

Muzică: Aldo Blaga, Olivier Bassil

Versuri: Aldo Blaga, Olivier Bassil, Nicoleta Roman

Locul 11 – WITHOUT YOU (SIN TI) - DYA & LUCIAN COLAREZA

Muzică: Sergi Gascon

Versuri: Sergi Gascon, Daniel Andres Giraldo Mazo

Locul 12 – SKYSCRAPER - TEODORA DINU

Muzică şi versuri: Udo Mechels, Laila Samuelsen, Jonas Brøgger Filtenborg

Câştigătorul Selecţiei Naţionale a fost ales de un juriu format din Tali Eshkoli, Head of Event & Content Eurovision Song Contest 2019, Emmelie de Forest, laureata a ediţiei din 2013, Deban Aderemi şi William Lee Adams, jurnalişti şi influenceri consacraţi în fenomenul ESC, Șerban Cazan, Head of Production HaHaHa Production şi celebrul artist moldovean Alex Calancea.

La această ediţie, publicul a fost al şaptelea jurat al finale - punctajele obtinute prin televot având ponderea punctajului acordat de către un membru al juriului.