Deși trenurile Astra Arad sunt folosite de Metrorex încă din anul 1979, fiind modernizate ultima dată tocmai în 2014, s-au defectat de mai puține ori, în primele patru luni ale acestui an, decât noile achiziții, realizate în ultimii ani cu surle și trâmbițe.

Astfel, garniturile CAF, puse de Metrorex în circulație în 2014 și 2016, au înregistrat, în perioada amintită, 42 de defecțiuni în utilizare, trenurile Bombardier BM2, tot 42 de defecțiuni, iar garniturile Bombardier BM21 au avut nu mai puțin de 51 de defecţiuni.

Trenurile Bombardier au fost puse în circulație începând cu 2003.

Pentru comparație, vagoanele de la Astra Arad, vechi de 40 de ani, s-au defectat, în aceeași perioadă, de 39 de ori, au afirmat, joi, reprezentanţii Unităţii – Sindicatul Liber Metrou (USLM), într-o conferinţă de presă, citând un raport al Metrorex.

”Avem o situaţie ciudată, dar adevărată, cu trenurile care circulă azi în metrou, care sunt de trei tipuri: trenurile IVA sau Astra Arad – cum se numea la vremea respectivă – şi care încă mai circulă după 40 de ani, trenurile Bombardier şi trenurile CAF, cele cu care avem mari probleme în ultima perioadă. Vă pun la dispoziţie această situaţie: de la 1 ianuarie (2019 – n. r.) acele trenuri româneşti care circulă de 40 de ani au înregistrat 39 de defecţiuni, iar trenurile CAF, care sunt de 1 an, au înregistrat 42 de defecţiuni. Vă dau şi situaţia concretă a numărului de trenuri pe magistrale: avem pe Magistrala 2 IMGB-Pipera 26 de trenuri, dintre care 24 CAF, motiv pentru care am înregistrat cele mai multe defecţiuni şi evenimente pe această magistrală 2. Vă amintiţi de ruperea acelei bielete la Pipera, am avut probleme cu ele la Berceni, am avut probleme pe parcurs din punct de vedere tehnic. Nu mai spun de softul ăla defect care a dus trenul şi l-a dus pe pereţi… Unde au fost cei care trebuia să facă recepţia trenurilor? Unde au fost cei care trebuia să verifice gabaritul, să nu tăiem peroanele?”, a declarat preşedintele USLM.

În prezent, Metrorex utilizează 24 de trenuri CAF, 14 Astra Arad şi 44 Bombardier, potrivit datelor prezentate de conducerea USLM.

