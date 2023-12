Din 30 noiembrie 2023, Carrefour România a adoptat Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) pentru reciclare eficientă, unul dintre cele mai importante proiecte de economie circulară din România, la momentul actual.

Clienții Carrefour vor putea recicla la punctele de colectare din magazinele Carrefour, ambalaje conforme SGR, cu logo RetuRO și cod de bare special (în mod ideal, spălate, cu capac atașat) din PET, aluminiu și sticlă, cu volume cuprinse intre 0,1l si 3l inclusiv, pentru care își vor recupera garanția de 0,50 RON în numerar la casele de marcat sau direct în Act for Good, programul de loialitate, disponibil în aplicația Carrefour. Ambalajele compatibile SGR vor fi introduse treptat pe piață, astfel că disponibilitatea lor la raft se va face gradat, pe măsură ce stocurile de produse cu ambalaje neconforme, fără identitate RetuRO, vor fi epuizate.

„An de an, ne stabilim obiective ambițioase prin care să ducem politica de sustenabilitate Carrefour la următorul nivel, cu proiecte de impact la nivelul comunităților din care facem parte. Suntem pionieri ai colectării selective a deșeurilor încă din 2019, când am lansat platforma Punem Preț pe Plastic, sub care am dezvoltat proiecte naționale precum Plata cu PET, campanii de colectare a uleiului și a bateriilor uzate.

Astăzi, continuăm să facem bine odată cu inaugurarea Sistemului de Garanție-Returnare în toate magazinele Carrefour din țară. Din punct de vedere operațional, am dezvoltat o întreagă infrastructură de reciclare, de la echipamente, sisteme IT, pregătirea angajaților, pentru ca toți clienții noștri să beneficieze de o experiență cât mai bună. Suntem responsabili de impactul nostru în societate și vom continua să adoptăm soluții eficiente pentru un viitor mai curat și mai bun”, a declarat Jagoda Gwardys-Zientara, COO Carrefour România.