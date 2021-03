Simona Halep, numărul trei în clasamentul WTA, a anunțat, pe contul ei de Twitter, că nu va participa la turneul WTA de la Dubai, care va avea loc săptămâna viitoare. De asemenea, jucătoarea de tenis a scris că așteaptă cu nerăbdare să revină anul viitor

”Din nefericire nu mă simt bine la sută la sută la spate şi am luat decizia dificilă să mă retrag de la @DDFTennis. Am amintiri foarte frumoase de la câştigarea titlului WTA cu numărul 20 la Dubai, anul trecut, aşa că sunt dezamăgită că nu voi putea să îmi apăr titlul. Aştept cu nerăbdare să revin anul viitor”, a precizat Simona Halep, care le-a urat organizatorilor competiţiei să aibă succes.

I really look forward to being back in Doha next year 🙏

Sending you my best wishes for a safe and successful week @QatarTennis 😊 https://t.co/ojaYTyiXr8

