Simona Halep încă așteaptă rezultatul în ceea ce privește dosarul de dopaj, însă și-a reluat antrenamentele pe hard. Sportiva încearcă să se mențină în formă pentru a fi pregătită să se întoarcă în mod oficial pe terenul de tenis în cazul în care decizia va fi una pozitivă.

Constănțeanca a fost filmată în timpul antrenamentelor, în momentul în care servește, iar clipul a fost postat pe rețelele de socializare.

În așteptarea unui răspuns pentru dosarul de dopaj cu Roxadustat, sportiva din România continuă să se antreneze.

Ultimul meci oficial al sportivei a fost în cursul anului trecut, atunci când a avut un meci cu ucraineanca Daria Snigur în cursul US Open.

Având în vedere faptul că marea campioană a României se antrenează acum pe hard și nu pe zgură ar putea însemna că aceasta ar putea reveni pe terenul de tenis la toamnă, moment în care are loc și turneul US Open.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a suspendat-o temporar pe Simona Halep, după ce a fost descoperită în posesia unui medicament interzis la US Open 2022.

ITIA a dezvăluit apoi că Simona Halep a avut o nouă acuzație adăugată pe numele ei și că au existat „nereguli” în pașaportul ei biologic.

Împreună, cele două acuzații ar putea duce la o sancțiune de minimum patru ani pentru dopaj, punând astfel capăt carierei sportivei din România.

În cazul unei decizii negative, următoarea opțiune a Simonei Halep ar fi Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

