Simona Halep se află în aceste zile în atenția opiniei publice. Motivul nu a fost legat de această dată de preformanțele sale sportive, așa cum toată lumea era obișnuită deja, ci totul altul. Este vorba de anunțul divorțului de Toni Iuruc, dar și despre decizia de a se lăsa pe mâna medicilor pentru o intervenție chirurgicală. Cele două schimbări majore din viața campionei au lăsat pe mulți cu gura căscată, însă Halep pare mai decisă ca oricând să-și continue viața.

Mai mult chiar, ea are alături o persoană dragă ei, care o susține necondiționat. Ea a fost surprinsă de jurnaliștii de la cancan alături de mama sa, în timp ce se afla la cumpărături. S-a întâmplat la scurt timp după intervenția chirurgicală, dar și după divorțul de Toni Iuruc.

După ce a anunțat că anul 2022 s-a încheiat pentru ea din punct de vedere sportiv, Simona Halep a plecat cu mama sa în zona Băneasa din Capitală, a informat cancan.ro.

Sursa citată a arătat că a surprins-o pe jucătoarea de tenis la centrul comercial din Băneasa, iar din imagini se poate vedea cum Simona e, încă, vânătă! Cu toate acestea, jucătoarea de tenis ar fi plină de viață, chiar dacă umblă în continuare bandajată și dată cu fond de ten. Chiar dacă trebuie să mai stea un pic până se reface, Simona Halep este mulțumită că a făcut acest pas.

Mesajul Simonei Halep imediat după ce a suferit operația estetică

„Când am pierdut la US Open, mi-am dat seama că sunt complet epuizată mental. Având probleme de respirație de mulți ani deja, care s-au înrăutățit, am decis să mă supun sfaturilor medicilor și să fac operația necesară. Nu aș fi putut să o fac mai devreme, pentru că nu am găsit trei luni libere pentru recuperarea de după, întrucât tenisul mi-a fost prioritatea numărul unu.Dar am simțit că e timpul potrivit să o fac și, de asemenea, să fac ceva pentru mine, personal. De aceea am făcut și operația estetică, pe care voiam să o fac de mult, pentru că nu îmi plăcea nasul meu deloc”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Ea a explicat că și-a dorit să facă operația, pentru a rezolva problema atât funcțional, cât și estetic.

„Știu că mulți veți putea să mă înțelegeți. Nu știu cât va dura recuperarea, pe moment nu mă gândesc la nimic, decât la recuperare.

Ce e cert e că anul acesta nu voi mai juca în niciun turneu oficial. Sezonul 2022 e încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, umplut cu toate experiențele posibile.

Ne vedem pe teren, 2023! Simt că încă am multe de făcut pe terenul de tenis și încă am niște obiective de atins”, a transmis Simona Halep prin intermediul rețelelor de socializare.