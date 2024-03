Dacă examinăm atent presa internațională și analizăm comentariile obiective, lipsite de influența emoțională, vom observa că acest caz al Simonei Halep ridică semne serioase de întrebare.

Deciziile contradictorii ale Sport Resolutions și Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne – prima cu o suspendare de 4 ani, cea de-a doua redusă la 9 luni – par să nu aibă o coerență clară. Aceste verdicte vin în urma examinării acelorași probe, dar interpretate în mod complet diferit de cele două instanțe sportive.

Această situație paradoxală subliniază încă o dată suspiciunile că, în sportul de performanță, eforturile reale de combatere a dopajului sunt neglijate. Deși uneori apar cazuri extrem de mediatizate, precum cel al Simonei Halep, rezultatul final a fost unul favorabil pentru sportiva acuzată, la un moment dat, de dopaj sanguin.

Este vorba despre o infracțiune de o gravitate extraordinară, care, în cele din urmă, la TAS, a fost pur și simplu ignorată. Plecând de la această premisă, editorialistul Cathal Kelly a publicat un editorial acid în publicația canadiană „The Globe and Mail„.

Acesta a solicitat eliminarea testelor antidoping din sport. Kelly a argumentat că aceasta ar aduce liniște tuturor părților implicate.

În partea introductivă, Cathal Kelly dă un exemplu din fotbalul american.

„V-ați uitat vreodată la un meci din NFL? Are vreo logică pentru voi faptul că niște bărbați de 124 de kilograme fiecare aleargă de parcă ar fi niște sprinteri? Și că doar 0,5% dintre ei sunt prinși folosind substanțe interzise? Normal că nu există nicio logică. Dar NFL a descoperit soluția la această problemă: nu pune întrebări grele! Hocheiul, baschetul și fotbalul (n.r. – varianta europeană) – de fapt, toate sporturile în care se învârt sume grele – au adoptat aceeași abordare“, este primul fragment al editorialului.

Ulterior, jurnalistul canadian se referă la Simona Halep.

Cathal Kelly și-a exprimat punctul de vedere cu privire la reducerea suspendării impuse Simonei Halep după apelul la TAS:

Iar concluzia jurnalistului canadian a fost una extrem de dură. Potrivit lui Cathal Kelly, este imposibil să existe toleranță zero în ceea ce privește cazurile de dopaj. Astfel, singura soluție logică ar fi eliminarea testelor antidoping, susține el.

„Sunt un milion de motive pentru care sportivii folosesc substanțe interzise. Iar de acum există și un milion de scuze: <<din greșeală, am luat medicamentul care nu trebuia>>, <<am mâncat ceva stricat>>, <<am făcut sex cu cineva care se dopase>>.

Dacă urmează să acceptăm astfel de scuze, atunci haideți să acceptăm orice. Dar, realist vorbind, singura cale în lupta antidoping e să avem toleranță zero. Dar așa ceva n-a fost niciodată posibil. Lumea sportului de performanță știe treaba asta, doar că nu o poate spune în gura mare. De aceea, competițiile cu adevărat deștepte au renunțat demult să încerce identificarea trișorilor și nici nu mai vorbesc despre acest subiect. În acest context, soluția logică ar fi să renunțăm definitiv la testele antidoping. Dar, cu o asemenea abordare, am recunoaște un adevăr.

De aceea, testarea, așa cum se face acum, continuă. Iar tenisul merge și mai departe pe această scară a ipocriziei și pretinde că nimeni n-ar trebui să se dopeze. Chiar și cei care se dopează. Și pentru că nu reușesc să-și păstreze sancțiunile dictate, cei de la tenis au o singură armă în această luptă: umilirea celor prinși.

Doar că, de fiecare dată când urmărești un spectacol ieftin de acest gen, derularea evenimentelor e identică: umilire, negarea acuzațiilor, negociere și achitare. Vi se pare că vreun sportiv dopat se simte rușinat după o astfel de poveste?“, a conchis editorialistul.