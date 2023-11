Simona Halep este răzbunată în aceste zile de Augustin Viziru. Popularul actor nu face doar atât, ci o mai pune la punct și pe Serena Williams. Reacția acestuia față de sportiva din SUA a fost provocată de faptul că Williams a revendicat titlul româncei de la Wimbledon 2019.

Serena deține 7 trofee obținute la Wimbledon. În momentul în care tribunalul Sport Resolutions a anunțat suspendarea pentru 4 ani în cazul româncei, Serena Williams a transmis pe rețelele de socializare mesajul: „8 e un număr mai bun”.

Augustin Viziru (43 de ani) are un punct de vedere avizat, dat fiind că a jucat, la rândul lui tenis de performanță, până la 16 ani. Actorul critică modul în care se exprimă sportiva din SUA.

Și o să mai câștige Grand Slam-uri încă o dată. Mai are doi-trei ani de zvâc, să înceapă entertainment, fani, ceva, orice. Nu e vorba de tenis aici, ci și cum se exprimă ea”, a spus Augustin Viziru.

Păi ai brațul atâta, nu ți-e rușine? La cum am văzut-o pe Simona în meciuri și cum se antrena, sper că o să le mai dea peste nas încă o dată tuturor!

Viziru, care este și nepotul fostului tenismen Gogu Viziru, și-a exprimat clar părerea cu privire la Serena Williams. El spune că brațele acesteia ar fi de trei ori mai mari decât ale lui. Despre Halep, el crede că va da dovadă de mare caracter și se va hrăni din răutatea îndurată în această perioadă.

Și să o mai ia și pe aia care are brațele de trei ori cât mine și pe alelalte care au doi metri și lovesc ca bărbații. Și ea se bate cu ele de la egal la egal. Să le mai testeze și pe alea, că pe alea nu le testează nimeni, niciodată. Cum se face?

Augustin Viziru îi îndeamnă pe români să nu fie ipocriți și să nu o mai judece atât de mult pe Simona Halep. El vorbește despre sacrificiile făcute de ea.

„Băi, liniște! Nu fiți ipocriți, să nu o mai judecați pe fata asta! Fata asta a făcut niște sacrificii uriașe ca să ajungă în poziția asta și mă bucur că sunt la Radu aici și am posibilitatea să vorbesc despre treaba asta. Poziția în care este ea în momentul de față la cât s-a dăruit… Ea și-a dedicat viața, băi, acestui sport, da? Pentru familia ei, pentru motivele ei, nu contează, ne-a bucurat de atâtea ori de am stat în fața televizoarelor și am aplaudat.

Noi n-am văzut cât s-a antrenat, n-am văzut cât s-a chinuit, noi nu știm viața ei personală. Atunci cine suntem noi s-o judecăm? De ce o judecăm noi atât de aspru pe Simona? Când știm toți, că nu suntem dobitoci, că în toate sporturile se folosesc chestii de genul ăsta în mod frecvent”, a spus Viziru.