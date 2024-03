Simona Halep se pregătește să participe la primul său turneu după ce a scăpat de suspendarea dictată de ITIA, însoțită de partenerul său de antrenament.

Jucătoarea noastră de tenis a primit oficial dreptul de a reveni în competițiile oficiale. Acest lucru s-a întâmplat după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne i-a redus suspendarea de la 4 ani la doar 9 luni.

Simona Halep a plecat luni dimineață spre Miami, unde va participa la primul său turneu după un an și jumătate. Halep a primit un wild card pentru turneul american, după ce TAS i-a redus suspendarea de la patru ani la nouă luni.

Ultima sa apariție într-un turneu a avut loc în august 2022, când a fost eliminată în primul tur al US Open.

Simona Halep a călătorit spre Miami însoțită de mama sa. Ea a menționat că și tatăl și fratele ei vor merge în SUA.

Campioana a subliniat că își dorește să participe la Jocurile Olimpice și a menționat că ultimele zile au fost obositoare din punct de vedere emoțional.

Turneul de la Miami începe pe 17 martie.

Acum, ea se pregătește intens pentru Miami Open. Acesta este primul turneu la care va participa după această pauză nedorită. Alături de ea va sta și de partenerul ei de antrenament, Joao Monteiro.

Simona Halep va fi însoțită la primul turneu după suspendarea dictată de ITIA de bărbatul despre care s-a speculat că ar fi mai mult decât un simplu partener de antrenament.

Sportiva din Constanța a ținut să sublinieze că relația ei cu portughezul Joao Monteiro (30 de ani) este strict profesională.

Miami Open este prima competiție la care va lua startul Simona Halep după expirarea suspendării. Turneul va avea loc între 19 martie și 31 martie 2024.

Campioana a ales să participe la Miami Open pentru că își dorește să simtă cât mai repede energia publicului.

„Pot să spun că mă arunc puțin, la un turneu atât de mare. Dar în momentul acesta, rezultatul nu există pentru mine. Vreau doar să resimt energia publicului, să resimt bucuria de a fi pe teren, indiferent de rezultat. Este o bucurie să fiu înapoi. Nu am antrenor. Am fost în discuții, am vorbit. Darren mă ajută foarte mult pe această parte. În momentul acesta am de ales o echipă. Nu o voi face chiar astăzi sau mâine. O să îmi iau timp să mă gândesc. Momentan am un sparring din Portugalia, care o să vină cu mine la Miami, și un fizioterapeut. După Miami o să-mi iau timp și o să aleg persoanele pe care eu le consider potrivite pentru mine”, a spus Simona Halep, la Antena 3 CNN.