Astăzi, avem de a face cu un producător farma din ce în ce mai puternic, care se numără, evident, printre 300 cele mai importante companii de la noi.

”Grupul de companii Zentiva a continuat investițiile în capacitățile industriale în prima jumătate a anului, alocând 13,8 milione de lei, tranșe alocate pentru creșterea capacităților de producție. Investim în dezvoltarea de produse, în tehnologii de producție cu obiectivul de a susține nevoile sistemelor de sănătate din România și Europa, pentru creșterea accesului pacienților la medicamente generice de înaltă calitate”, a declarat Simona Cocoș, CEO-ul Zentiva, pentru Capital.

De asemenea, Zentiva își propune să accelereze creșterea cifrei de afaceri; există o cerere importantă pentru exporturi și echipa din Divizia Industrială a câştigat câteva licitații internaționale importante.

Importante proiecte implementate în ultimul an

”Anul 2020 a fost unul special pentru că a debutat cu pandemia cu noul coronavirus și a trebuit să ne adaptăm urgent, să ne protejăm echipa şi să continuăm producţia de medicamente. În paralel cu această situaţie, în luna aprilie 2020, grupul Zentiva a anunţat achiziţia Alvogen CEE ceea ce a reprezentat în România alăturarea businessului nostru cu cel al grupului Alvogen / Labormed România”, ne-a spus Cocoș.

Ulterior achiziţiei, au urmat procesele de integrare a echipelor, de aliniere a modului de lucru, a proceselor şi procedurilor şi, bineînţeles, a obiectivelor. Ca parte a acestui proces de aliniere, Zentiva a lansat pe plan intern probabil cel mai mare proiect de cultură organizaţională din 2020: Formula ONE. ”Până la achiziţie am fost organizaţii separate, cu viziuni, leadership, dinamici şi culturi diferite, fiecare făcând performanţa în maniera proprie; după fuziune, am devenit o echipă, dar una foarte complexă. În acest context, provocarea a fost să ne armonizăm şi să fim o singură echipă, cu aceeaşi cultură şi acelaşi ritm. Cu obiective comune care trebuiau înţelese şi asumate de către întreaga organizaţie. Aşa s-a născut proiectul Formula One, prin care dorim să găsim, împreună, formula câştigătoare”, ne-a mai declarat CEO-ul Zentiva

”Vom produce mai multe medicamente, atât în volum, cât şi în diversitate, lansând produse noi. România a devenit al doilea centru de cercetare şi dezvoltare al grupului; vom dezvolta medicamente generice, dar vom înveşti şi în cercetarea şi dezvoltarea de generice cu valoare adăugată, extinderea indicaţiilor terapeutice pentru moleculele existente, îmbunătăţirea formelor de administrare şi a dozajelor şi dezvoltarea de noi modele industriale pentru a reduce costurile şi a face medicamentele generice şi mai accesibile”, punctează Simona Cocoș.