George Laing, un britanic de 30 de ani, a făcut o schimbare majoră în viața sa după ce a decis să se mute din Londra în Italia, în căutarea unui trai mai accesibil.

Sătul de cheltuielile ridicate pentru chirie, care depășeau 50% din salariul său, George a hotărât să își cumpere o casă în Sicilia.

În cadrul unei licitații online, el a achiziționat o locuință într-un mic sat din Sicilia, Mussomil, pentru doar 1 euro.

Iniţial, se gândea să-şi facă un credit ipotecar pentru o locuinţă în Londra, însă a renunţat la acest plan şi a optat pentru casa din Italia.

Cu un buget limitat de aproximativ 5.000 de euro, care includea toate costurile, George a renunțat la ideea de a cumpăra o casă în Londra și s-a aventurat în această investiție riscantă.

Deși nu a văzut locuința înainte de a o cumpăra și nu avea informații detaliate despre aceasta, britanicul și-a asumat riscul.

„Nu am văzut casa înainte și nu aveam informații detaliate. Când am ajuns în Sicilia, am fost întâmpinat de o femeie cu un mănunchi de chei și am ales casa în funcție de noroc.

Am plătit aproximativ 5.000 € în total, inclusiv taxe și cheltuieli legale. A fost mai ieftin decât chiria pe cinci luni în Londra”, a declarat el.