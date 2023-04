Clubul Patrioţilor Furioşi vrea să împiedice un conflict intern în Rusia

Igor Ghirkin, fostul ofiţer şi ultranaţionalist rus, condamnat în lipsă de judecătorii olandezi la închisoare pe viaţă pentru implicare în doborârea unui avion în anul 2014, incident soldat cu aproape 300 de morţi, a format la data de 1 aprilie 2023 mişcarea socială „Clubul Patrioţilor Furioşi”, împreună cu alte şapte figuri ultranaţionaliste proeminente din Rusia, dorind să ajute armata rusă să câştige războiul din Rusia şi să evite un conflict intern în Rusia.

Potrivit informațiilor obținute de Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW), Igor Ghirkin dorește probabil să protejeze influenţa facţiunii pro-război din cadrul Kremlinului.

„Clubul Patrioţilor Furioşi” susține ferm că armata Rusiei se va confrunta în mod iminent cu o înfrângere pe câmpul de luptă din Ucraina şi ar putea avea parte o lovitură de stat pro-Occident sau un război civil în Rusia, dacă Guvernul de la Moscova nu îmbunătăţeşte „operațiunea militară specială”. Potrivit sursei citate anterior, oficialii ruşi nu sunt în măsură să îmbunătăţească „operațiunea militară specială” şi efectele sale asupra societăţii ruseşti pentru că majoritatea dintre ei aparţin unei facţiuni anti-război, pledând pentru un acord de pace cu Occidentul pentru a redobândi accesul la bogăţiile sale de peste hotare.

„Clubul Patrioţilor Furioşi” urmăreşte să ajute autorităţile ruse să finalizeze „operaţiunea militară specială” în timp util pentru că un război prelungit în Ucraina i-ar putea determina pe oficialii ruși anti-război să se revolte. În prezent, „Clubul Patrioţilor Furioşi” încearcă să construiască o reţea de apărare pentru a rezista unei lovituri de stat în Rusia în cazul unui astfel de eveniment.

Potrivit sursei citate anterior, „Clubul Patrioţilor Furioşi” funcţionează în cadrul legal rus şi nu se va angaja într-un conflict armat, ci se va concentra mai degrabă pe sensibilizarea opiniei publice din Rusia, astfel încât guvernanții ruşi să realizeze pericolul care există la adresa regimului politic.

Clubul Patrioţilor Furioşi l-a determinat pe Vladimir Putin să anunțe mobilizarea parțială a rezerviștilor ruși

În mai 2022 și în septembrie 2022, „Clubul Patrioţilor Furioşi” l-a avertizat pe Vladimir Putin cu privire la repercusiunile negative care vor exista pe câmpul de luptă din Ucraina, dacă Rusia nu declară imediat mobilizarea rezerviștilor.

Potrivit sursei citate anterior, în prezent Igor Ghirkin se confruntă cu rezistenţa din partea liderului autoproclamatei Republici Populare Doneţk (DNR), Denis Puşilin. Un blogger militar rus a informat că Denis Puşilin le-a ordonat oficialilor ruși din Republica Populară Donețk (DNR) să răspândească zvonuri despre „Clubul Patrioţilor Furioşi”, potrivit cărora clubul respectiv pregăteşte o lovitură de stat pro-Occident în Rusia. La rândul său, un membru al „Clubului Patrioților Furioși” a acuzat Administraţia Puşilin de discreditarea mişcării.

Crearea „Clubului Patrioţilor Furioşi” poate oferi informaţii importante despre dinamica Kremlinului şi despre temerile unor elemente din cercul interior al lui Vladimir Putin, arată sursa citată anterior.

Preocuparea pentru extinderea facţiunii anti-război poate indica faptul că există îngrijorare în Rusia că Vladimir Putin ar putea fi determinat să accepte un acord de pace prin ameninţarea cu înlocuirea sa. Este posibil ca acest grup să încerce să preîntâmpine eforturile facţiunii anti-război de a reduce urgenţa unui război la scară largă în Ucraina.

Cine este Igor Ghirkin?

Igor Ghirkin ar putea reprezenta obiectivele politice ale unor figuri anonime din cadrul structurilor de putere din Rusia, posibil din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Igor Ghirkin l-a criticat dur pe Vladimir Putin pe tot parcursul războiului din Ucraina şi este probabil ca el să beneficieze de o anumită protecţie din partea unui silovik.

Potrivit informațiilor obținute de publicaţia independentă din Rusia The Insider şi de grupul de investigaţii Bellingcat, Igor Ghirkin a folosit în mod constant paşapoarte cu nume fictive pe care le-a primit de la FSB.

Deşi, momentan, nu este clar ce silovik îl protejează pe Igor Ghirkin şi care ar putea fi motivaţiile sale, este posibil ca protectorul lui să încerce să îi atragă atenţia lui Vladimir Putin şi să îi modeleze deciziile prin intermediul discursului public.