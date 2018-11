Sentință ȘOC pentru câștigătorul EXATLON! Vladimir Drăghia, condamnat la închisoare

Vladimir Drăghia a fost condamnat la opt luni de închisoare, plus 80 de zile de muncă în folosul comunităţii! Decizia aparţine Judecătoriei Constanţa şi nu este definitivă!

Vladimir Drăghia, câştigătorul Exalton, a fost trimis în judecată pentru conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Constanţa, pe 8 august a.c., potrivit Termene.ro, citat de Cancan. Vedeta este judecată după ce, în urmă cu doi ani, a fost surprinsă la volanul maşinii, în staţiunea Mamaia, după ce a consumat alcool. Ba mai mult, la acea dată, Drăghia a devenit şi recalcitrant la vederea oamenilor legii şi a jurnaliştilor.

Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier al IPJ Constanţa, alături de reprezentanţii Antidrog au efectuat o razie, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 19 spre 20 august 2016, în municipiul Constanţa, în vederea prevenirii evenimentelor rutiere nefericite şi sancţionării şoferilor care se abat de la reguli. În staţiunea Mamaia, printre cei traşi pe dreapta de oamenii legii s-a aflat şi actorul Vladimir Drăghia, cunoscut prin intermediul participării sale la mai multe emisiuni tv, care era sub influenţa băuturilor alcoolice. Testat cu aparatul Drager, rezultatul a fost de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. În plus, el a devenit recalcitrant.

„În urmă cu doi ani şi ceva am urcat băut la volan, la mare. M-a prins poliţia, am şi dosar penal. De atunci nu mai conduc. Dacă mă întrebai atunci, cred că ziceam cu jumătate de gură că îmi pare rău. Acum, că am un copil, mă gândesc serios. Îmi dau seama că dacă ar merge unul pe stradă cu maşina, băut, aş avea o problema destul de mare cu asta. Îmi dau seama că am greşit. Practic, plătesc şi acum, pentru că eu nu conduc. Și probabil că nu voi conduce câţiva ani de-acum încolo”, a povestit Vladimir Drăghia, la un moment dat.