Așadar, Nicușor Dan l-a demis pe șeful Poliției Locale din București, Daniel Rășică, care era numit în funcție de Gabriela Firea. Potrivit informațiilor apărute în presă, edilul general era nemulțumit de multă vreme de activitatea lui Rășică.

Pe lângă faptul ca acesta era un apropiat al PSD, modul în care a îndeplinit Poliția Locală atribuțiile instituției au stat la baza demiterii, scrie Digi24.

Nicușor Dan a luat decizia de a-l înlocui pe șeful Poliției Locale după ce instituția nu a fost capabilă să gestioneze situația din parcul IOR. Amintim că bucata retrocedată din parc a fost defrișată masiv. În aceeași zonă au avut loc și repetate incendii de vegetație.

În altă ordine de idei, amintim că Nicușor Dan vrea să fie reales la alegerile de anul viitor. Acesta vrea să-și continue proiectele în curs. Totodată, este optimist că partidele de dreapta se vor reuni din nou, și vor oferi un candidat unic.

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci bucureștenii vor avea parte din nou de scenariul din 2016. Atunci a fost ales un primar PSD, adică Gabriela Firea.

„Din punct de vedere administrativ, încă de la începutul mandatului, se fac aproape 3 ani, am avut o colaborare foarte bună cu PNL, așa cum am avut și cu PMP și USR. Coaliția a funcționat, am agreat pe proiecte, n-au fost multe scandaluri, ne-am abținut fiecare. Cred că fiecare dintre noi ne-am arătat maturitatea pentru publicul Dreapta care ne-a adus în pozițiile astea de a colabora în chestiuni serioase”, a spus primarul general.