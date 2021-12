S-a aflat cel mai mare secret al lui Cătălin Scărlătescu. Juratul de la Chefi la cuțite nu a mai putut să țină ascuns cu cine se iubește iar acum au apărut detalii inedite despre cea care i-ar fi furat inima. Este vorba de o tânără cu 17 ani mai mică decât el. Mai mult chiar, iubita lui Scărlătescu nu ar fi chiar străină de lumina reflectoarelor. Ea a făcut senzație la iUmor iar talentul ei i-a sărit imediat în ochi lui Mihai Bendeac.

Dragostea nu are vârstă. Este o vorbă pe care nu de puține ori o auzim iar acum avem încă o dovadă că este cât se poate de adevărată. Cătălin Scărlătescu în vârstă de 49 de ani are o nouă iubită, cu 17 ani mai tânără decât el. Cei doi au fost chiar surprinși sărutându-se, ceea ce i-a determinat pe cei mai mulți să decreteze că relația dintre ei este una cât se poate de serioasă.

Cine este iubita lui Scărlătescu și cu ce se ocupă

Iubita lui Scărlătescu poartă numele de Doina Teodoru. Ea a fost una dintre concurentele de la iUmor. Prestația ei i-a atras imediat atenția lui Mihai Bendeac în una dintre edițiile concursului de stand-up. Doina Teodoru a câștigat ediția iUmor și a plecat acasă cu premiul de 200.000 de euro, devenind și preferata telespectatorilor. Trebuie subliniat că actorul o remarcase deja cu câțiva ani înainte, când a distribuit-o în rolul unei femei fatale în serialul „Băieți de oraș”.

Doina Teodoru este o actriță în vârstă de 32 de ani, absolventă a Universității de Artă Teatrală și Cinematografică, iar după ce a câștigat marele premiu la iUmor a declarat că a participat la concurs la îndemnul unui coleg de teatru.

Cum a ajuns la iUmor

„Am ajuns la emisiune la recomandarea unui coleg de la teatru. Am mai fost acum doi ani, dar nu m-am descurcat atât de bine. E drept, nici nu am făcut prea mult lobby atunci să mă voteze lumea. Şi chiar şi acum, după ce am câştigat, continui să nu am încredere în astfel de concursuri. Mă bucur însă că momentul meu a fost apreciat de Mihai Bendeac, un artist desăvârşit şi un jurat cu experienţă în domeniul comediei. Asta contează cu adevărat”, a spus Doina într-un interviu oferit viata-libera.ro.

Trebuie spus, că puțin înainte de a pleca împreună într-o vacanță în Thailanda, fotoreporterii EVZ i-au întâlnit pe cei doi la un cunoscut restaurant din București. Se pare că Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au vrut să-și pregătească stomacurile pentru preparatele din pește și fructe de mare pe care aveau să le deguste în Phuket.