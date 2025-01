Sebastian Burduja a anunțat pe Facebook că sectorul energetic românesc va beneficia de o investiție suplimentară de 150 de milioane de euro. Conform acestuia, Ministerul Energiei a lansat un nou apel de proiecte finanțate prin Fondul pentru Modernizare, având ca scop dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice prin baterii.

Burduja explică faptul că apelul va fi organizat sub forma unei proceduri de ofertare concurențială, criteriul principal de selecție a proiectelor fiind valoarea ajutorului de stat solicitat, exprimată în euro pe MWh.

Conform declarațiilor lui Burduja, schema de ajutor de stat dispune de un buget total de 150 de milioane de euro, reprezentând fonduri nerambursabile obținute prin Fondul pentru Modernizare.

Burduja subliniază că principala deviză a Ministerului Energiei rămâne neschimbată: investiții, investiții, investiții. Potrivit acestuia, fiecare proiect de investiții și fiecare MW suplimentar în sistemul energetic național reprezintă o oportunitate pentru România de a reduce facturile pentru cetățeni și companii.

Mai mult, aceste inițiative vor contribui la atingerea obiectivului de independență energetică a țării, eliminând importurile și transformând România într-un important producător energetic la nivel european. Aceste măsuri sunt esențiale nu doar pentru securitatea și bunăstarea românilor, ci și pentru responsabilitatea României în contextul european, în vederea eliminării șantajului energetic din partea Moscovei și a dependenței de resursele rusești.

”Sper să avem cât mai mulţi potenţiali beneficiari înscrişi pentru aceste finanţări. Vorbim despre proiecte potenţiale pe o zonă a sectorului energetic unde au existat evoluţii spectaculoase în ultimul an, dar unde există încă nevoi foarte mari. Stocarea energiei produse din surse verzi este una dintre marile provocări ale acestei perioade. Fără dezvoltarea sectorului de stocare, nu poate avansa nici cel de producţie a energiei electrice, mai ales din surse regerabile, iar la Ministerul Energiei am făcut până acum ceea ce trebuie. Am semnat deja contracte de 80 milioane EUR prin PNRR pentru capacităţi de stocare, am lansat apeluri de 150 milioane EUR pentru baterii behind the meter şi pregătim alte 150 milioane EUR pentru baterii standalone, toate fondurile venind din Fondul pentru Modernizare. În doi ani, vrem să atingem 1000MW stocare. Înainte, împreună, pentru români şi pentru România!”, mai scrie el.