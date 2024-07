Sebastian ca vorbit miercuri, 17 iulie, despre investițiile din sectorul energetic. Astfel, a anunțat că grupul de la Iernut ar putea fi pus în funcțiune în luna decembrie, dacă toate merg bine.

Ministrul Energiei a vorbit despre stadiului proiectului de la Iernut. Este un grup pe gaz, peste 400 de megawați, modern, cu lucrări blocate vreo 5 ani de zile.

Burduja spune că autoritățile au reluat aceste lucrări, iar acum se află într-un grafic. Dacă toate merg bine, în decembrie ar trebuie să fie pus în funcțiune.

De asemenea, ministrul a explicat că această lucrare reprezintă „o gură imensă de oxigen pentru Sistemul Energetic”. Totul se află „în inima Sistemului Energetic”, deci în centrul țării, spune Burduja.

Astfel, are o implicație mare inclusiv pe zona de echilibrare a sistemului.

„Ne uităm, de exemplu, la Iernut, unde e un grup pe gaz, peste 400 de megawați, modern, lucrări blocate vreo 5 ani de zile, am reușit să reluăm aceste lucrări și domnul Virgil Popescu, și pe timpul mandatului meu, și acum suntem într-un grafic în care, dacă toate merg bine, în decembrie ar trebuie să o punem în funcțiune și e o gură imensă de oxigen pentru Sistemul Energetic, pentru că e exact în inima Sistemului Energetic, deci în centrul țării, și are o implicație mare inclusiv pe zona de echilibrare a sistemului”, a declarat Sebastian Burduja la B1 TV.

Oficialul a oferit detalii și despre stadiul proiectului de la Tarnița-Lăpuștești. O astfel de hidrocentrală, investiție de 2 miliarde de euro plus, se face în 8-10 ani de zile, spune el. Potrivit ministrului, Elveția a făcut în 14 ani de zile ceva similar.

„Apoi, Tarnița-Lăpuștești, o astfel de hidrocentrală, investiție de 2 miliarde de euro plus, se face în 8-10 ani de zile. Elveția a făcut în 14 ani de zile ceva similar, vă dați seama că oricât am trage noi… Noi suntem la etapa în care încercăm să atribuim un studiu de fezabilitate – și e una dintre durerile mele de cap și de suflet în ultimul an de mandat ca n-am reușit să atribuim măcar primul pas, adică studiul de fezabilitate, că n-aveam ce să folosim cu un SF de acum 10-12 ani, efectiv nu corespund datele economice ș.a.m.d.”, a mai spus Burduja.