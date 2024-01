Sebastian Burduja, Ministrul Energiei, a explicat că președinții de filiale au în fișa postului obligația de a candida la funcția principală în circumscripția lor, în cazul Bucureștiului, Primăria Generală.

El a subliniat importanța de a-ți asuma această responsabilitate, adresându-te direct electoratului, cerând votul și încrederea pentru a demonstra că poți obține un rezultat favorabil.

Sebastian Burduja a declarat că va continua să își îndeplinească atribuțiile ca ministru al Energiei și lider al PNL București, evidențiind faptul că are expertiză în domeniul dezvoltării urbane.

În legătură cu candidaturile pentru sectoare, Sebastian Burduja a declarat că PNL a luat decizia în forurile de conducere că vor merge independent. Asta înseamnă că vor prezenta candidați în toate sectoarele, inclusiv pentru Primăria Capitalei.

În legătură cu observația făcută de Nicușor Dan privind faptul că, prin candidatura PNL, liberalii vor oferi cadou mandatul de primar către Gabriela Firea, Burduja a menționat că într-un sistem democratic, câștigătorul ar trebui să fie cel mai competent candidat.

Tot el a adăugat că nu este de acord cu „cu acest narativ care este foarte ieftin”.

Ministrul Energiei i-a propus lui Nicuşor Dan alegeri primare pentru partea de dreapta. Ministrul a subliniat că alegerile primare de acest gen sunt o practică obișnuită în toate democrațiile avansate.

„I-am spus şi public domnului Nicuşor Dan: Vrei să o baţi pe Firea? Trebuie să mă baţi mai întâi pe mine. Haide să facem alegeri primare pe partea de dreapta, nu am nicio problemă. (…)

Eu consider că Bucureştiul a avut parte, patru ani de zile, sub administraţia Firea, de o administraţie incapabilă şi cu tot felul de conexiuni, de caracatiţe şi tot ce s-a spus şi apoi am avut parte de încă trei ani de blocaje, din păcate, de un oraş care nu arată mai bine şi că este nevoie de aceasta a treia cale, liberal, aşa cum liberalii au demonstrat”, a subliniat Burduja.