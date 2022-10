Viorica Dăncilă acuză decidenții politici că renunță deliberat la gazele naturale din România

Viorica Dăncilă a făcut, luni seară, o postare halucinantă, care a atras atenția a sute de oameni în doar câteva ore. Potrivit spuselor sale, decidenții politici au renunțat la gazele naturale din Marea Neagră în favoarea unei companii străine, în timp ce importă gaze naturale la prețuri exorbitante.

„𝗥𝗼𝗺𝗮̂𝗻𝗶𝗮 𝗿𝗲𝗻𝘂𝗻𝘁̦𝗮̆ 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁 𝗹𝗮 𝗴𝗮𝘇𝘂𝗹 𝗿𝗼𝗺𝗮̂𝗻𝗲𝘀𝗰! Relativ la postarea din data de 30 septembrie a.c. a colegului meu Francesco-Ionel Șerban, Președinte Executiv al Partidului NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ, aduc în atenție faptul că în timp ce românii se confruntă cu facturi extrem de mari, decidenții politici, pe de o parte renunță la gazele românești din Marea Neagră, în favoarea unei companii străine, iar pe de altă parte, într-un dispreț total față de NOI toți, importă gaze la prețuri exorbitante.

Am aflat cu stupoare că gazul extras de către compania Black See Oil&Gas (gaz extras din Marea Neagră și atât de necesar României) a fost contractat de către grupul Engie pe trei ani, cu toate că potrivit legii statul român are drept de preempțiune și doar în cazul în care refuză poate fi dat altcuiva, iar pe Bursa de la Viena (unde se stabilește cotația gazului la nivel european) gazul pentru această iarnă a atins cote alarmante”, a scris, luni seară, Viorica Dăncilă pe pagina ei oficială de Facebook.

Importurile de gaze naturale au ajuns să coste peste 1.500 de dolari pe mia de metri cubi

Potrivit datelor publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pentru luna iulie, importurile de gaze naturale s-au efectuat la prețul de 1.592 dolari americani pe mia de metri cubi, deși, în luna iulie a anului trecut, importul de gaze naturale s-a realizat la un preț de doar 169 dolari americani pe mia de metri cubi.

Potrivit Vioricăi Dăncilă, toate acestea vor cauza o nouă creștere a prețului facturilor, care vor deveni din ce în ce mai greu de achitat, în condițiile în care pragul de suportabilitate a fost depășit deja.

„Partidul NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ solicită coaliției de guvernare și autorităților competente să clarifice situația gazelor românești din Marea Neagră și în același timp să justifice prețul exorbitant de achiziție a gazelor, în contextul în care România renunță deliberat la gazul românesc”, a precizat ea.

Spre final, aceasta și-a îndemnat prietenii din mediul online să vizualizeze „o imagine cât o mie de cuvinte”.

„Aceasta să fie 𝑁𝑜𝑢𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒 pe care ne-o propune actuala coaliție de guvernare? Aceasta să fie 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑖𝑎 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑎̆? Ca fost prim-ministru care a asigurat o guvernare responsabilă, susțin cu tărie că României din perioada 2020-2022 i-au fost imprimate un parcurs și o direcție profund greșite, primejdioase și de neacceptat”, a adăugat ea.