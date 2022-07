În prezent, Comandamentul de Informații al Forțelor Militare din Ottawa susține ferm că armata rusă este incapabilă să își atingă obiectivele militare în Ucraina din cauza numărului mare de soldați decedați și de echipamente militare pierdute.

„Din cauza pierderilor considerabile de personal și echipament, probabil că Rusia nu mai are capacitatea militară de a-și îndeplini ambițiile în Ucraina. Rusia este acum forțată să-și reducă obiectivele strategice, oferind în același timp o nouă abordare publică pentru controlul teritorial fragmentat pe care a reușit să-l obțină.

Rusia a avut întotdeauna ambiții geografice maximaliste în Ucraina. Eforturile eșuate ale Moscovei de a captura Kievul și orașele din nord-estul Chernihiv, Sumî și Harkov la începutul invaziei demonstrează aceste ambiții teritoriale semnificative cu mult dincolo de Donbas”, a transmis vineri Comandamentul de Informații al Forțelor Militare din Canada.

La rândul său, Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW) privește cu pesimism evoluția „operațiunii speciale” a armatei ruse în Ucraina.

În evaluarea de joi noapte spre vineri dimineață, Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW) susține că armata rusă nu vor reuși să avanseze prea mult în săptămânile următoare.

Totodată, experții militari de la ISW afirmă că armata rusă a efectuat atacuri la sol limitate în regiunea sudică Herson, la est de Siversk și la sud de Bakhmut. În plus, soldații ruși au efectuat și un atac la sol, nereușit, la nord de Harkov.

Potrivit ISW, ritmul operațional al armatei invadatoare nu diferă prea mult de ritmul său de dinaintea declarării unei pauze oficiale în campania militară, motiv pentru care, probabil, forțele ruse nu vor reuși să facă prea mari progrese în perioada următoare.

În evaluarea de joi noapte spre vineri dimineață, ISW a citat Serviciile de Informații din Ucraina, care spun că Rusia a folosit deja între 55% și 60% din rachetele sale de înaltă precizie, pe care le avea înainte de începerea războiului.

Probabil, forțele ruse vor continua să își folosească rezervele de sisteme de arme sovietice de mică precizie, dar puterea acestor lovituri va rămâne limitată, în comparație cu impactul loviturilor ucrainene generate de sistemul HIMARS oferit de Occident, notează ISW.

