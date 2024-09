Se scumpesc alimentele de bază din toamnă

Agricultorii ne avertizează că, din toamnă, se vor scumpi alimentele de bază, precum cartofii, uleiul de floarea-soarelui, porumbul și roșiile.

Președintele Patronatului Cerunia, Emil Bălteanu, și cultivatorii de cartofi din județul Suceava au fost grav afectați de seceta din acest an.

„Anul acesta va fi un an extrem de slab pentru cartofi. Bazinul legumicol, cel mai important pentru această cultură, respectiv zona de centru și parțial nord a județului Suceava, a fost extrem de văduvită de ploi. În județul Suceava și parțial Botoșani, cred că asemenea lipsă de precipitații nu a mai fost de foarte, foarte mulți ani”, a spus el.

Producția de floarea-soarelui din acest an este foarte mică

La rândul său, fermierul ieșean Marius Scarlat de la Asociația Grânarii, a recunoscut că producția de floarea-soarelui din acest an este „foarte mică”. Nu crede că va trece de o medie de două tone pe hectar la floarea-soarelui. Mai are cam 20-30% de recoltat din suprafață. Momentan, este cu media sub două tone.

„Destul de dezamăgitor. Am avut căldurile din vară care au fost chiar și peste 40° . La precipitații, să spunem, media multi anuală a fost ok, dar din cauza căldurilor, plantele efectiv s-au topit. Nu cred că voi trece de o medie de două tone pe hectar la floarea-soarelui. Mai am cam 20-30% de recoltat din suprafață. Momentan sunt cu media sub două tone. Păi, cel puțin la floarea-soarelui nu cred că reușim să acoperim cheltuielile care le-am avut pe hectar. Deja am început să dăm arenda. Ne-a mai încurcat și Guvernul, care a anunțat că ne dă acel ajutor de 1.000 lei pe hectar. Dar n-au spus că este 1.000 lei pentru un hectar 100% calamitat. Iar procesele verbale sunt cu 60-50-80% 1.000 lei nu e chiar 1.000 lei, e 500-800 lei maxim. Dacă se va da, nu se știe nimic deocamdată”, a declarat el.

Porumbul a fost mai afectat de caniculă decât floarea-soarelui

Potrivit spuselor sale, porumbul a fost mai afectat de caniculă decât floarea-soarelui.

„Estimez o medie de două, trei tone. Mult mai puțin ca în anii trecuți. Făceam o medie de peste opt tone într-un an normal. Acum sunt la 20-30% din media recolte”, a zis el.

De ce sunt roșiile atât de scumpe?

Potrivit fermierul Emil Bălteanu, „avem roșii atât de scumpe pentru că nu există un lanț coerent prin care producătorul să poată să livreze roșiile către distribuitori, distribuitori care să nu crească prețul de 200% față de prețul de achiziție de la producători.”

La aprozar, un kilogram de roșii costă între 8 lei și 8,50 lei. La producător, un kilogram de roșii costă între 2,50 lei și 3 lei. Pe timpul deplasării, au loc pierderi, sunt invocate eventualele fluctuații la carburant, sunt invocate și creșterile salariale „pentru că toate sunt în același coș și noi înțelegem acest lucru”, a explicat fermierul.

„Firesc ar fi, într-o economie civilizată, ca diferențele acestea de preț de la producător la alimentară, la chioșcul de legume-fructe să nu fie mai mare de un 60-70%, astfel încât și distribuitorul să poată trăi și vânzătorul și, bineînțeles, producătorul”, a explicat el.

Fermierii români sunt nemulțumiți de ajutorul primit de la Guvern

Fermierii români sunt nemulțumiți de subvenția acordată de Guvernul de la București de o mie de lei pe hectar calamitat. În condițiile schimbărilor climatice, Executivul ar trebui să aibă un plan național pentru dezvoltarea irigațiilor, spun ei.

În această vară, s-au efectuat verificările pe teren de către comisiile stabilite prin decizia ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, comisii din care au făcut parte reprezentanți ai direcțiilor județene pentru agricultură, reprezentanți ai comunităților locale și fermieri.

Până acum, numai pe zona Moldovei, lucrurile stau în felul următor: pe județele Botoșani, Vaslui și Iași, comisiile au stabilit procente de calamitate de la 70% minimum, până la 100%.

La nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale au fost deja stabilite niște măsuri în acest sens, urmând ca fermierii moldoveni să primească despăgubiri în cuantum de până la 1.000 lei pe hectar.