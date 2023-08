Georgia este unul dintre statele din SUA care au permis utilizarea permiselor digitale, alături de Arizona, Colorado, Maryland și Utah. Lor ar urma să li se adauge cât de curând și California, dar specialiștii avertizează oamenii că ar trebui să se gândească de două ori înainte de a trece la un astfel de document, potrivit Jalopink.

Autoritățile americane au creat o aplicație mobilă, numită CA DMV Wallet, care este disponibilă atât în ​​Apple App Store, cât și în magazinul Google Play al Android. De acolo, un utilizator poate crea sau se poate conecta la contul său DMV. Apoi este doar o problemă de scanare fizică a permisului de conducere sau a cărții de identitate, pentru a putea fi încărcat în portofelul digital.

Ce recomandă experții din California

Deși mulți se grăbesc să renunțe la permisele auto fizice, în favoarea celor digitale, experții din California sfătuiesc oamenii să nu facă, încă, acest pas. În timp ce unele locuri precum Aeroportul din Los Angeles acceptă permise digitale și ID-uri pentru identificare, autoritățile din California spun că oamenii ar trebui să dețină, în continuare, permise auto de hârtie pentru locurile care nu acceptă documente digitale.

S-a dovedit că erau extrem de ușor de piratat și de compromis

În ciuda faptului că versiunea digitală a permisului de conducere este foarte tentantă, este important să se cunoască riscurile acestui lucru. Deși se pretinde că un astfel de permis auto este sigur, s-ar putea ca lucrurile să nu fie așa. În 2019, statul New South Wales din Australia a început să folosească permise auto digitale. După doi ani, s-a dovedit că erau extrem de ușor de piratat și de compromis. În plus, există întotdeauna riscuri asociate cu înmânarea telefonului unei persoane străine, inclusiv poliției. Aproape 80% dintre șoferii din New South Wales au o versiune digitală a permisului de conducere, potrivit NFCW, o publicație de tehnologie de afaceri.

O lume digitală

Austria a renunțat la permisul de conducere tradițional, sub formă de card sau pe hârtie. Austria a activat permisul de conducere digital pentru peste 300.000 de șoferi austrieci. În curând, măsura se va extinde în toate statele Uniunii Europene.

Potrivit politicienilor austrieci, permisul de conducere digital va putea fi utilizat „practic peste tot”. În Austria, permisul digital are și o altă utilitate, fiind acceptat ca dovadă a vârstei în toate magazinele REWE și ca act de identitate în toate magazinele. Totuși, potrivit politicienilor, pentru a utiliza permisul de conducere digital, este necesar să se treacă de la semnătura anterioară a telefonului mobil la ID Austria.

Austria a introdus și un alt tip de carte de identitate digitală

În martie, ministrul Educației, Martin Polaschek, a prezentat publicului legitimația de student digitală: „300.000 de permise de conducere digitale activate arată că austriecii folosesc noile cărți de identitate digitale. ID-ul Austriei „este deja folosit de peste un milion de austrieci și reprezintă cheia pentru a finaliza online afacerile oficiale cu ajutorul smartphone-ului”, au precizat reprezentanții austrieci.