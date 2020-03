New York va deveni al treilea stat american care va interzice utilizarea pungilor din plastic. Magazinele vor fi obligate să vândă pungi din hârtie, în locul celor din plastic. Legea care vrea să reducă deşeurile din statul New York interzice majorităţii magazinelor să folosească pungile din plastic.

Alternativele puse la dispoziţie sunt pungile de hârtie, care vor costa 5 cenţi, sau pungile reutilizabile. După o perioadă de graţie ce va fi oferită, pentru ca toate magazinele să poată adopta aceste noi reguli, vor urma şi amenzi usturătoare.

10 miliarde de pungi din plastic de unică folosinţă pe an

Vor exista şi unele pungi de plastic scutite de lege: cele pentru mâncare la pachet, carne sau peşte proaspete, produse vărsate sau medicamente pe bază de reţetă.

Statul New York este al patrulea stat ca mărime a populaţiei din SUA, iar în oraşul New York, cel mai populat oraş din Statele Unite, se folosesc peste zece miliarde de pungi din plastic de unică folosinţă în fiecare an, potrivit Europa FM. Asta înseamnă 90.000 de tone de plastic care ajung anual la gropile de gunoi.

New York este al treilea stat american care impune astfel de reguli privind pungile de plastic, după California şi Oregon.

