Aliatul cecen al preşedintelui rus Vladimir Putin, Ramzan Kadîrov, a publicat un material video canalul său de Telegram în care asociază războiul rus în Ucraina cu un „jihad”, a relatat publicația AFP.

Liderul cecen este convins de faptul că Rusia va ieși învingătoare în acest război. Acesta a amenințat din nou Ucraina că o „va distruge”. Mai mult decât atât, liderul a dat cuvântul său că rușii nu se vor opri până nu vor cuceri teritoriile ucrainene.

„O să luăm tot și o să-i distrugem (n. red. pe ucraineni). Și armele i le vom lua și îi vom distruge chiar cu armele lor. Vă dau cuvântul meu! Noi îi vom ataca în fiecare zi și în fiecare zi îi vom distruge tot mai mult. Vă dau cuvântul meu, vom avea o performanță bună, astfel încât ei vor regreta. Nu-i vom lua prizonieri pe aceşti şeitani (demon, în arabă), îi vom arde.”, a asigurat Kadîrov.

„Nu ne vom opri nici la Zaporojie, nici la Herson, acestea sunt teritoriile noastre. Teritoriul nostru este Odesa, Kiev, Harkov (…). Ucraina ne aparţine toată, iar cei care nu înțeleg acest lucru, vor trebui să o facă!”, a spus ferm Ramzan Kadîrov, liderul din Cecenia.

Ramzan Kadyrov goes on a rant, promising to keep destroying and burning Ukrainians alive, declaring in a text message a Jihad against Satanists in the West. Asks self-respecting Muslims to start acting in Europe. Promises “good news” soon to the Russians. pic.twitter.com/Y9y36f0QMy

— Dmitri (@wartranslated) October 25, 2022