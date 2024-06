Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, la Bruxelles, referitor la blocajul din coaliție privind stabilirea datei alegerilor prezidențiale, că este evident că PNL dorește să schimbe regulile jocului, iar dacă decizia lor rămâne aceeași, nu are rost să convoace o nouă ședință a coaliției. Președintele PSD a adăugat că abordarea sa este foarte clară, subliniind că liberalii nu și-au respectat promisiunea. „Onoarea nu este doar pe panouri, ci și în discuții”, a transmis Ciolacu.

”Nu am stabilit încă să avem o şedinţă de coaliţie. Este evident că PNL doreşte să schimbe regulile jocului. Dacă decizia lor rămâne aceeaşi, nu are rost să facem o şedinţă a coaliţiei”, a spus premierul la Bruxelles.

El a subliniat că este necesar să se facă o distincție clară între funcția sa de președinte al PSD și responsabilitatea sa de premier.

”Eu am anunţat, cum era corect, pentru că nu există doar două partide care sunt competitori politici în România, PSD şi PNL, şi am anunţat un calendar în aşa fel încât toate partidele şi toţi liderii politici să îşi organizeze alegerile în funcţie de acest calendar. Eu am propus atunci 1 septembrie, domnul Nicolae Ciucă a propus 15 septembrie. Acum, tot domnia sa a propus 29 septembrie. Am înţeles că acum se doreşte altă dată”, a mai spus Ciolacu.