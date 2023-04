Simona Halep este optimistă, în ciuda pedepsei pe care o ispășește nu se va retrage din tenis! Halep își dorește să i se ridice suspendarea cât mai repede și să reintre în circuit și în niciun caz să se retragă.

Anunţul a fost făcut de fostul ei colaborator, Dragoş Luscan, în cadrul emisiunii AS.ro LIVE. Halep nu a mai jucat niciun meci oficial de la finalul lunii august, de la US Open.

„E una dintre cele mai mari sportive pe care le-a avut ţara asta. Îmi pare rău că trece prin aceste momente. Mă îngrijorează că se prelungeşte atât de mult situaţia. Sper să nu fie o pedeapsă, dar deja stă de foarte mult timp şi nu ştie ce să facă” a declarat Luscan.

Luscan speră să fie despăgubită

„Deja, practic, ea ispăşeşte o suspendare. Nu joacă de atât de mult timp. Sper să fie nevinovată şi să găsească ea o variantă să fie despăgubită pentru această perioadă. Sunt amărât şi nici nu o pot ajuta. Cu siguranţă nu este acesta finalul de carieră pentru Simona Halep”, a spus Luscan, la AS.ro LIVE.

Dragoş Luscan a fost, de-a lungul timpului, alături de marii sportivi ai României. A colaborat cu Simona Halep, Cristina Neagu, David Popovici, Horia Tecau și Florin Mergea, pregătindu-i fizic și susținându-i în atingerea performanțelor lor. De asemenea, Dragoș Luscan a fost preparator fizic şi la CSM Bucureşti.

Halep are cotă la câștigarea Roland Garros 2023!

Simona Halep este cotată cu șanse la câștigarea Roland Garros 2023. Faptul surprinde pe toată lumea, mai ales că românca este suspendată provizoriu după ce a fost depistată pozitiv la Roxadustat.

Halep nu a mai jucat niciun meci oficial de 7 luni, din primul tur de la US Open 2022, unde pierdea cu Snigur, pe 29 august. În octombrie, ea a anunțat că a fost depistată pozitiv cu Roxadustat. Chiar și așa, ea are o cotă interesantă la adjudecarea Openului francez din acest an.

Simona Halep are o cotă de 20 pentru cucerirea celui de-al treilea trofeu de Grand Slam al carierei. Doar nouă jucătoare au cote mai mici decât Simo. Iga Swiatek este principala favorită a bookmakerilor, cu o cotă de 1.90.

Ons Jabeur (10), Paula Badosa (15), Coco Gauff (15), Elena Rybakina (17), Barbora Krejcikova (17.50), Aryna Sabalenka (18), Maria Sakkari (18) și Caroline Garcia (18) sunt considerate a avea șanse mai mari decât Halep.