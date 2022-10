Departe spre nord, deasupra Cercului Polar, în mijlocul Oceanului Arctic, pe întinderea glaciară îndepărtată și liniștită a arhipelagului norvegian, există o structură futuristă din beton care iese în evidență din peisajul glaciar din Svalbard.

Această minune arhitecturală marchează intrarea în ceea ce pare a fi un muzeu de artă modernă, dar este de fapt un seif care conține un plan de rezervă pentru planetă – 1,1 milioane de mostre de semințe din fiecare țară din lume, păstrate în permafrost în caz de catastrofă globală.

Cunoscută sub numele de Svalbard Global Seed Vault, aceasta este cea mai mare bibliotecă din lume, cu o biodiversitate agricolă și o istorie de 13.000 de ani.

În băncile de gene și de semințe din întreaga lume, copii ale speciilor de plante importante ale planetei sunt păstrate – o nouă viață pentru mediu și agricultură și o apărare de primă linie împotriva numeroaselor amenințări localizate cu care se confruntă lumea.

Dar, în cazul în care copiile originale sunt distruse de o catastrofă – dezastru natural, conflict, boală, eroare umană sau orice altă criză globală, seiful din Svalbard oferă un refugiu pentru semințe, păstrând un al doilea nivel de securitate duplicate de „material vegetal unic și valoros”.

Cu o capacitate totală de 4,5 milioane de eșantioane, așa-numitul „Doomsday Vault” are un „scop umanitar”, oferind o „arcă a lui Noe” de ultimă instanță pentru semințele planetei.

De la înființarea sa, cu excepția cazului unor depozite urgente, ușile seifului sunt deschise doar de trei ori pe an – în restul timpului, seiful este închis.

Odată înăuntru, semințele sunt depozitate în condiții de „cutie neagră” și se așteaptă ca acestea să rămână viabile timp de mii de ani.

Ne asigurăm întreaga viață cu o asigurare, în hard-disk-uri și în „cloud” – de ce să nu facem același lucru pentru mediu?

Înființat de o coaliție între Ministerul norvegian al Agriculturii și Alimentației și Crop Trust, sub patronajul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), care a fost însărcinată cu înființarea și care acum îl monitorizează, seiful invită lumea să expedieze și să stocheze mostre din toate colțurile lumii. Odată primite pe aeroportul din Oslo, seiful organizează expedierea către Svalbard, păstrând copiile într-un sistem de depozitare „sigur, gratuit și pe termen lung”.

Bunurile congelate variază de la semințe esențiale pentru practicile agricole actuale, la soiuri sălbatice de soiuri domestice, precum și mostre istorice care nu mai sunt utilizate sau care nu mai există în afara congelatorului.

În seif există o infinitate de varietăți de soiuri de culturi de pe toate continentele. De la cele esențiale africane și asiatice, cum ar fi porumbul, orezul, grâul, până la legume și cereale europene și sud-americane, cum ar fi vinetele, salata, orzul și cartoful.

Înăuntru se află copii ale:

This year seed collections deposited in @GlobalSeedVault include herbs and spices that make our food tasty such as mustard, fennel and sage.

22 new species are being added to the Vault for the first time, expanding the safeguarded diversity worldwide.#Svalbard2021 pic.twitter.com/pfO8Ui2aKr

— The Crop Trust (@CropTrust) October 26, 2021