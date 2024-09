Germania ar putea majora bugetul alocat familiilor

Românii care trăiesc în Germania ar putea beneficia de mai mulți bani de la statul german, anul viitor. Ministerul Federal al Familiei intenționează să majoreze bugetul alocat pentru a sprijini familiile din Germania. Este vorba despre 14,44 miliarde de euro. Cu acești bani, autoritățile germane vor finanța numeroase acțiuni pentru combaterea sărăciei și îmbunătățirea infrastructurii de îngrijire.

În prezent, alocația este 250 de euro. Anul viitor, va fi majorată cu 5 euro per copil, adică din ianuarie 2025, alocația lunară pentru copii va fi 255 de euro pe lună, adică 60 de euro în plus pe an.

De altfel, alocația scutită de impozit va fi majorată cu 60 de euro pe an.

În Germania, alocația se oferă până la 25 de ani

În Germania, părinții au dreptul să primească alocație pentru copii Kindergeld până când copilul împlinește 18 ani. După aceea, este posibilă prelungirea plăților, însă numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Alocația este oferită până la 25 de ani, dacă continuă studiile la liceu sau la facultate. Dacă copilul are peste 18 ani, trebuie să trimită documente care să confirme că încă urmează studii. Toate documentele trebuie trimise prin poștă la: Familienkasse Bayern Nord, 90316, Nűrnberg, Germania.

De altfel, nu numai părinții biologici ai unui copil au dreptul la alocație pentru copii. Părinții adoptivi, părinții vitregi, asistenții maternali și bunicii pot primi, în anumite condiții, alocația pentru copii Kindergeld. Totuși, o singură persoană per copil poate primi întotdeauna prestația. Numai părinții pot conveni între ei cine o va primi.

În cazul în care copilul nu locuiește în casa părinților sau părinții lui nu plătesc întreținere, prestația poate fi plătită direct copilului, unei persoane autorizate sau unei instituții corespunzătoare.

Chiar și părinții migranți pot solicita alocație pentru copiii lor

În Germania, toți copiii care locuiesc acolo sau în alte țări din UE, SEE sau Elveția au dreptul la alocație, dacă unul dintre părinți lucrează în Germania.

Românii care lucrează în Germania pot solicita alocația pentru copil și online. După ce completează cererea, trebuie să o printeze, semneze și să o trimită împreună cu copii ale actelor de identitate și o adeverință de la angajatorul german care să arate când au început lucrul în Germania. Pentru cei care lucrează pe cont propriu, e nevoie de o copie a înregistrării afacerii și de o factură fiscală.

Documentele trebuie trimise prin poștă la: Familienkasse Bayern Nord, 90316, Nűrnberg, Germania. După ce Familienkasse le primește, va contacta autoritățile române pentru a verifica ultima lună în care s-a plătit alocația acolo sau suma plătită, în cazul în care unul dintre părinți încă lucrează în România