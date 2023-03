Prețurile se duc din nou în sus în România, iar față de anul precedent avem scumpiri masive. Indicele preţurilor de consum în luna februarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2023 este 100,98%.

Rata anuală a inflației este de 15,5%, informează Institutul Național de Statistică. Indicele preţurilor de consum în luna februarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2023 este 100,98%.

Faţă de ianuarie 2023, în februarie preţurile de consum s-au majorat cu 0,98%. Cea mai mare creştere a fost înregistrată la alimente, de 1,8%.

Rata anuală a inflaţiei a ajuns la 15,5% în luna februarie

Rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2023 comparativ cu luna februarie 2022 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 13,4%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2022 – februarie 2023) faţă de precedentele 12 luni (martie 2021 – februarie 2022) determinată pe baza IAPC este 13,0%.

Rata inflaţiei de la începutul anului (februarie 2023 comparativ cu decembrie 2022) este 1,3%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2022 – februarie 2023) faţă de precedentele 12 luni (martie 2021 – februarie 2022) este 14,9%, mai transmite INS.

Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE

Indicele preţurilor de consum (IPC) are destinaţia de a măsura schimbările în dinamică a nivelului general al preţurilor la produsele şi serviciile procurate pentru consum de către gospodăriile populaţiei din ţară.

IPC este un indice lunar şi se calculează numai pentru elemente care intră în consumul direct al populaţiei, fiind excluse: consumul de bunuri şi servicii din producţia proprie a gospodăriei casnice, cheltuielile sub formă de investiţii şi acumulare, dobânzile plătite pentru credite, rate de asigurare, amenzi, impozite etc., precum şi cheltuielile aferente plăţii muncii pentru producţia (agricolă etc.) gospodăriilor individuale. IPC măsoară tendinţa generală a evoluţiei în timp a preţurilor de consum.

PIB-ul a crescut în 2022 față de 2021

Pe de altă parte, în anul 2022, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu anul 2021, cu 4,8%. În trimestrul IV din 2022, ca serie ajustată sezonier, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a crescut cu 1,1%. Față de același trimestru din anul 2021, Produsul intern brut a înregistrat o creștere cu 5,0%.

Ca serie brută, comparativ cu același trimestru din anul 2021, Produsul intern brut, în ultimul trimestru din 2022, a înregistrat o creştere cu 4,6%.

În anul 2022, comparativ cu anul 2021, Produsul intern brut s-a majorat cu 4,8%,