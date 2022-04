Un nou gazoduct între Bulgaria și Grecia ar urma să fie finalizat până în iunie 2022, obiectivul principal fiind de a asigura statelor respective şi vecinilor lor acces la noile conectări la reţea, relatează euronews. Inițiativa a venit după ce compania rusă Gazprom a oprit definitiv livrările de gaze naturale către Bulgaria şi Polonia.

Noul gazoduct european va lega oraşul grec Komotini de oraşul bulgar Stara Zagora. Acesta valorează 240 milioane de euro, fiind finanțat atât de Guvernul de la Sofia, de Guvernul de la Atena, cât și de Uniunea Europeană.

Bulgaria și România, unite pentru a reduce dependența de gazele rusești

Menționăm faptul că Bulgaria și România colaborează pentru a reducere presiunea rusă asupra pieţei gazelor naturale. Premierul Bulgariei, Kiril Petkov, a explicat faptul că ţara sa ar putea primi gaze naturale din România, pe care ar urma să le trimită în Turcia, urmând să ajungă înapoi pe cealaltă direcţie prin gazoductul nou Grecia-Bulgaria.

„Ceea ce am conştientizat este faptul că avem o infrastructură pe care până în prezent nu am folosit-o pe deplin, nu am optimizat-o pe deplin. Este vorba de conducta care aducea gaz prin România, Bulgaria către Turcia.

Acum poate să lucreze în sens invers şi posibilitatea de a cumpăra împreună gaz lichefiat este o mare oportunitate, pentru că şi nivelurile de preţuri vor fi diferite dacă cumpărăm împreună. Concomitent cu aceasta, partenerii noştri din Azerbaidjan sunt de asemenea o sursă posibilă pentru gaz suplimentar”, a declarat Kiril Petkov.

Cehia și Polonia construiesc un nou gazoduct

De asemenea, Cehia și Polonia ar urma să reia negocierile privind construirea gazoductului Stork II. Premierul Cehiei, Petr Fiala, a declarat faptul că ţara sa este interesată de noi achiziţii în terminalele extinse și nou construite ale Poloniei de gaze naturale lichefiate.

Amintim faptul că discuţiile anterioare privind gazoductul Stork II fuseseră abandonate, însă Cehia și Polonia au anunţat că, acum, sunt deschise la cooperarea în domeniul energiei.

Referitor la decizia recentă a companiei ruse Gazprom, aceasta a explicat faptul că importurile de gaze naturale spre Bulgaria și Polonia au fost oprite deoarece au refuzat să plătească în ruble rusești.

Bulgaria se revoltă și spune că a plătit pentru gaze

Bulgaria a plătit pentru livrările de gaze ruseşti din luna aprilie şi oprirea aprovizionării va reprezenta o încălcare a actualului contract cu Gazprom, le-a spus jurnaliştilor ministrul Energiei, Alexander Nikolov, transmite agenția de presă Reuters.

Bulgaria va urmări poziţia Comisiei Europene care cere statelor să nu plătească în ruble pentru gazele ruseşti, aşa cum a cerut preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat Nikolov.

„Deoarece sunt analizate toate obligaţiile legale şi comerciale, este clar că în acest moment gazul natural este folosit mai mult ca o armă politică şi economică în actualul război”, susţine ministrul Energiei.

Polonia a venit cu o primă reacție după decizia Gazprom

Polonia s-a pregătit în vederea posibilităţii ca Rusia să limiteze exporturile de gaze prin diversificarea aprovizionării şi „se va descurca”, declară viceministrul polonez de Externe, Marcin Przydacz, după anunțul Gazprom privind întreruperea furnizării de gaze.

De asemenea, rezervele de energie ale ţării sunt „în siguranţă”, iar alimentarea pentru clienţi nu va fi întreruptă, afirmă ministrul polonez al luptei împotriva modificărilor climatice, Anna Moskva, relatează BBC.