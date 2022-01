Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu este de părere că în politică orice este posibil. În acest conctext, el consideră că orice coaliţie politică se poate destrăma, inclusiv cea formată din PSD, PNL şi UDMR, care guvernează în prezent.

Totodată, el a dat mai multe exemple de coaliții de guvernare care s-au destrămat în utlimii ani, precizând că de această dată, lucrurile sunt diferite. Mai exact, Grindeanu susține că PSD-ul nu este preocupat de ruperi de coaliții ci are alte priorități în perioada în care se află la guverare.

„Orice coaliţie poate fi ruptă, dacă nu funcţionează, inclusiv aceasta. Şi am avut, în toţi aceşti treizeci şi ceva de ani, coaliţii care s-au destrămat mai devreme sau mai târziu, cum s-a destrămat şi coaliţia făcută anul trecut pe vremea asta de PNL, USR şi UDMR. Doar că vă spun în luna aceasta, de când am intrat la guvernare, am fost preocupaţi de alte lucruri decât de ruperi de coaliţii”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o emisiune la Digi 24.

Sorin Grindeanu, despre PNRR-ul României

Acesta a mai vorbit și despre PNRR, menționând că întrega coaliție de guvernare a pus accentul în ultima perioadă pe adoptarea legii bugetului de stat şi de atingerea jaloanelor în cardul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Pe lângă discuțiile referitoare la coaliția de guvernare, Sorin Grindeanu a vorbit și despre certificatul verde. El a subliniat faptul că este un adept al acestui document, însă preferă să lase medicii și specialiștii în sănătate să spună ce este bine și ce nu.

Totodată, social democratul a adăugat că în opinia sa, certificatul verde are rolul de a-i păzi pe cei care nu se pot vaccina, la fel cum o au și restricțiile. El a amintit și de punctul de vedere al ministrului Sănătății, Alexandru Rafila.

„Vă spun o părere personală: eu sunt un adept al acestui certificat, dar am învăţat în această perioadă că trebuie să-i las pe cei care se pricep mai bine, medicii şi specialiştii în sănătate. Ca părere personală, cred că e nevoie de certificat verde, în acelaşi timp cu măsuri care să-i păzească pe cei care nu pot să se vaccineze. Eu am văzut punctul de vedere al ministrului Rafila, pe care îl susţin în totalitate”, a mai afirmat Sorin Grindeanu la Digi 24.