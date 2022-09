Românii care au plătit mai mult la facturile de energie electrică își vor primi banii înapoi

Vicepreședintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege, a anunțat, sâmbătă seară, că românii care au plătit în avans peste 100 de lei pentru factura la energie electrică își vor primi banii înapoi. Acesta a explicat condițiile în care vor fi restituiți banii.

„Există o prevedere în ordonanța 27. După ce se închide anul 2022, când avem tot consumul pe anul 2022, ceea ce se întamplă la sfârșitul lunii ianuarie 2023 – cei care trec dintr-o categorie în alta, în jos, adică au fost între 100 și 300 și au reușit să reducă sub 100 consumul mediu lunar, pe 2022 ,a fost sub 100, în luna februarie li se restituie diferența. Și la fel, și cei care au fost peste 300 și reușesc să intre sub 300, în 2022, în februarie vor primi diferențele plătite. Se vor restitui de către furnizori si furnizorii vor primi diferența de la bugetul de stat”, a explicat Zoltan Nagy-Bege, potrivit Realitatea PLUS.

ANPC a controlot toți furnizorii de energie electrică din România

ANPC (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor) a anunțat, recent, că a controlat furnizorii de energie electrică din întreaga țară pentru a verifica modul în care sunt calculate facturile emise către consumatorii casnici. Reprezentanții ANPC au precizat că verificările respective au loc deoarece a crescut numărul de reclamații făcute de consumatorii casnici în legătură cu modul de calculare a facturilor la energie electrică.

ANPC a reamintit consumatorilor casnici că, atunci când au o nemulţumire legată de modul în care a fost calculată o factură lor, trebuie să legătura cu operatorul economic care furnizează acest serviciu, iar dacă informaţiile primite nu sunt satisfăcătoare, trebuie să completeze formulare de sesizare de pe site-ul oficial al ANPC.

De asemenea, Dan Drăgan, secretarul de stat în Ministerul Energiei, a spus marți că anumiți români au primit factura la energie electrică mai mare din cauza operatorilor de distribuţie, care trebuie să îşi asume eroarea, iar ANRE ȘI ANPC trebuie să aplice legea şi să ia măsurile corespunzătoare în aceste situații.

„Referitor la faptul că unii dintre consumatori au primit facturi de regularizare, datorită necitirii contoarelor o perioadă lungă de timp, cu siguranţă vina este a operatorului de distribuţie care trebuie să îşi asume această eroare. Este foarte important ca facturarea energiei, această regularizare, să se facă împărţită pe tot intervalul pe care îl acoperă, pentru că preţul energie nu este cel din momentul acesta şi regularizarea se întinde pe o perioadă mai lungă de timp”, a spus el.

Potrivit spuselor sale, Mnisterul Energiei nu poate să controleze şi să penalizeze furnizorii de energie electrică dacă deviază de la un comportament normal sau realizează anumite deviaţii faţă de reglementările în vigoare.

„Cu siguranţă este o eroare faptul că nu s-au citat şi nu s-au măsurat consumurile în perioadele normale, cum sunt ele stabilite prin reglementare şi aici două instituţii sunt îndrituite să aplice legea şi să ia măsurile corespunzătoare, vorbim de ANRE şi de ANPC. Citirea, autocitirea de către consumator este un procedeu prin care se realizează o dublă verificare a datelor pe care operatorul, în mod normal trebuie să le citească la numite intervale de timp”, a explicat Dan Drăgan, în cadrul unui interviu acordat pentru Profit News TV.