Pensiile vor fi majorate cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie 2023

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marius Budăi, îi asigură pe pensionarii din România că veniturile lor vor fi majorate cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie 2023. El a precizat, de altfel, că majorarea pensiilor va avea loc într-o singură tranşă, nu în două tranșe, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public.

Marius Budăi a explicat că nu poate spune exact cu cât vor fi majorate pensiile până când nu va fi aprobat bugetul de stat, însă clar pensiile nu vor fi majorate cu mai puțin de 10%. Potrivit spuselor sale, momentan, alte procente decât 10% nu sunt „fundamentate din punct de vedere economic”. Acesta nu poate spune, încă, nici o dată anume la care vor creşte pensiile românilor, limitându-se doar la a spune că acest lucru se va întâmpla „în cel mai scurt timp”.

Ministrul Muncii și Protecției Sociale a refuzat să comenteze afirmaţiile lui Klaus Iohannis şi ale premierului României, Nicolae Ciucă, care au spus, recent, că pensiile vor fi majorate cu 15% de la 1 ianuarie 2023.

Tichetele sociale vor fi reîncărcate săptămâna viitoare

El a reamintit că, săptămâna viitoare, tichetele sociale vor fi alimentate cu banii aferenţi lunii octombrie, iar în luna decembrie, banii vor intra în conturi înainte de sărbători.

„Săptămâna viitoare se vor alimenta cardurile cu a treia a tranşă pentru octombrie. Suntem în discuţii. E normal ca in luna decembrie să fie alimentate cardurile mai devreme decât în celelalte trei luni şi banii să intre în conturi şi sa poată fi utilizaţi înainte de sărbători. Referitor la cum vor reuşi pensionarii să treacă peste această iarnă grea, facem acum o majorare a tuturor pensiilor fiind extrem de atenţi la evoluţia preţurilor. Am luat acele măsuri din pachetul Sprijin pentru România şi din pachetul social de la început de an.

Dacă va fi cazul, noi avem în continuare şi gândim măsuri mai ales pentru a sprijini categoriile vulnerabile. Acum suntem în perioada de asistenţă tehnică cu Banca Mondială. Când vom ajunge la final şi vom avea concluziile, vom anunţa, atât privitor la legea pensiilor, cât şi privitor la măsuri sociale”, a explicat, sâmbătă, ministrul Muncii și Protecției Sociale, relatează România TV.