Bani pentru cei care au în grijă persoane în vârstă. Guvernul spaniol, prin intermediul Agenției Fiscale, oferă un bonus financiar semnificativ pentru cei care decid să sprijine persoanele în vârstă. Totuși, pentru a beneficia de această sumă, există anumite criterii clare ce trebuie îndeplinite.

Acest program a fost conceput ca o formă de ajutor pentru gospodăriile care au în întreținere pensionari cu venituri reduse, având scopul de a-i ajuta să-și acopere cheltuielile lunare.

Bani pentru cei care au în grijă persoane în vârstă

Astfel, Agenția Fiscală oferă un bonus sub forma unei deduceri de 1.150 de euro, echivalentul a aproape 5.700 de lei, pentru persoanele care au în îngrijire o persoană cu vârsta de cel puțin 65 de ani. Dacă seniorul are peste 75 de ani, suma dedusă se majorează cu încă 1.400 de euro, ajungând la un total de 2.550 de euro.

Pentru a beneficia de deducerea fiscală, solicitanții trebuie să îndeplinească anumite criterii. Persoana în vârstă trebuie să fie un ascendent al beneficiarului, adică să fie părinte, bunic sau străbunic, relația fiind stabilită fie prin sânge, fie printr-un act de adopție.

De asemenea, ascendentul trebuie să îndeplinească limita de vârstă și să fi locuit cu contribuabilul timp de cel puțin șase luni, având un venit anual mai mic de 8.000 de euro.

De exemplu, să luăm un cuplu care locuiește împreună cu soacra de 68 de ani, care câștigă anual 4.000 de euro, și cu socrul de 78 de ani, care nu are venituri. Cei doi vârstnici locuiesc permanent cu cuplul. Când soții își depun declarația de impozit pe venit, vor putea deduce 1.150 de euro pentru soacră (deoarece are peste 65 de ani) și 2.550 de euro pentru socrul care depășește 75 de ani (1.150 de euro pentru vârsta de 65 de ani plus 1.400 de euro suplimentari). Astfel, totalul deducerii oferite de statul spaniol va fi de 3.700 de euro.

2.700 de lei în plus pentru pensionarii români din Spania

Amintim că peste 400.000 de români care locuiesc în Spania vor primi o pensie lunară de 2.700 de lei atunci când vor ieși la pensie, chiar dacă au o vechime scurtă în muncă.

Acolo, pensionarii primesc o pensie lunară de 550 de euro (aproximativ 2.700 de lei), fără a fi necesari cei 15 ani de contribuție la sistemul de pensii publice. De asemenea, românii care au lucrat în Spania și au contribuit la sistemul de pensii de acolo vor beneficia de aceste sume în fiecare lună, după ce se vor pensiona. Mai multe puteți citi aici.