Cum va funcționa programul Rabla în 2022? Barna Tanczos: Sumele alocate au crescut spectaculos

Barna Tanczos a declarat că programul va fi prezentat „cel mai probabil” în ziua de miercuri, astfel încât să intre în dezbatere publică ordinul care va aproba pentru 2022 Programul Rabla Clasic şi Rabla Plus.

„Săptămâna aceasta vom anunţa noul program pentru 2022 şi nu numai, vom veni cu un program pe trei ani, până în 2024, pentru a asigura predictibilitatea atât a producătorilor şi importatorilor de maşini noi, cât şi pentru cetăţeni şi vom prezenta acest program, cel mai probabil miercuri, astfel încât să intre în dezbatere publică acel ordin de ministru, care va aproba pentru 2022 Programul Rabla Clasic şi Rabla Plus”, a explicat Barna Tanczos.

Sumele alocate au crescut spectaculos

De asemenea, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a completat că sumele alocate „au crescut spectaculos în 2021”, la fel ca și numărul maşinilor second-hand importate.

„Sumele alocate au crescut spectaculos în 2021, la fel ca și numărul maşinilor second-hand importate. Suma alocată pentru Rabla a fost o sumă record, în comparație cu anii trecuți. Am triplat practic banii pentru Rabla Plus, pentru mașinile hibrid plug-in și electrice, și am crescut substanțial banii pentru Rabla Clasic. Am ajuns la 1,2 miliarde de lei buget total față de 600 de milioane în 2020, deci am dublat practic bugetul pentru Rabla Clasic și Rabla Plus, adunat împreună, și mergem mai departe cu acest buget. Anual, vom mai crește cu 10% bugetul alocat și în 2023, și în 2024, vom mai suplimenta bugetul și vom prezenta săptămâna aceasta variantele de…, sau opțiunile de care pot beneficia sau la care pot apela beneficiarii acestui program”, a mai spus ministrul.

Se dau 6.500 de lei de persoană

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, a declarat anterior că ediţia din acest an a programului „Rabla” va începe în ziua de 4 februarie, cunoscută și ca „Vinerea Verde”.

„În câteva zile se finalizează Programul Rabla pentru versiunea 2022 – 2024. Am promis asociaţiilor de profil predictibilitate şi dorim să prezentăm un program care are ca obiective nu închiderea porţilor imediat după terminarea banilor, ci o etapizare şi o predictibilitate în ceea ce priveşte finanţarea şi avantajele unui asemenea program.

La ora actuală există măsuri de încurajare a celor care vor să cumpere maşini noi, inclusiv pentru a susţine industria autohtonă de producere a autoturismelor. Programul Rabla pentru acest an va fi lansat în 4 februarie, în Vinerea Verde. Programul, aşa cum va fi propus, va fi gata probabil mâine. Săptămâna viitoare vom avea toate elementele şi le vom prezenta”, a declarat Barna Tanczos.