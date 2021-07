Vor fi virate salarii compensatorii pentru aproape 1.500 de români

Informațiile respective au fost transmise vineri, 30 iulie, la Ministerul Energiei, în cadrul unei întâlnire cu ministrul Virgil Popescu şi cu reprezentanţii Sindicatului Muntele, reprezentativ la nivelul CEH.

„Astazi, la Ministerul Energiei, impreuna cu reprezentantii Sindicatului Muntele, ne-am intalnit cu domnul ministru Virgil Popescu.

Pe data de 5 august, asa cum am precizat, se vireaza salariile compensatorii (intr-o singura transa) pentru toate persoanele disponibilizate”, a transmis administratorul special al CEH pe Facebook.

Săptămâna viitoare vor fi pregătite coordonatele noii societăți

De asemenea, acesta a explicat că săptămâna viitoare vor fi pregătite coordonatele noii societăți și modalitatea de funcționare. Legat de situaţia Termocentralei Mintia, Cristian Roşu a menţionat că există mai mulţi investitori interesaţi de aceasta şi că uzina electrică va produce energie în perioada următoare.

Un număr de 1.477 de angajaţi ai CEH au fost concediaţi colectiv, în a doua decadă a lunii iulie, fiecare dintre aceştia beneficiind de o sumă compensatorie în valoare de 10.000 de euro, echivalent în lei, impozitată cu 10%.

„A fost adoptata, si publicata in Monitorul Oficial, Hotararea pentru plata veniturilor in completare pentru cei ce s-au disponibilizat.

Pentru toti angajatii CEH, in 5 august se vireaza salariile si prima pentru Ziua Minerului (conform Contractului Colectiv de Munca).

Saptamana viitoare, pregatim un material pe care il trimitem la minister si care va ajuge, prin intermediul domnului ministru Virgil Popescu, la comisarii europeni. In acest mod stabilim coordonatele noii societati si modul de functionare in perioada urmatoare. Urmeaza sa revenim la Bucuresti pentru concretizarea discutiilor. Se pregateste documentatia pentru Mintia, exista multi investitori interesati, nu va fi taiata la fier vechi, va produce energie in perioada urmatoare”, a conchis acesta.

Sursă foto: Dreamstime