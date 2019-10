Probleme mari pentru Viorica Dăncilă și pentru Guvern. Se anunță un adevărat cutremur. Liberalul Florin Cîțu lansează acuzații deosebit de grave la adresa Executivului. Senatorul anunță că sunt bani în buget, dar aceștia sunt furați de cei aflați la guvernare. Mai mult, Cîțu devoalează un aevărat jaf din banul public, dar anună că odată cu venirea PNL la guvernare totul se va schimba.

“AMR 3!

Sa mai dam de pamant, inca o data, cu propaganda socialistilor.

Am prezentat buget alternativ atat pentru 2018 cat si pentru 2019. In ambele cazuri am aratat ca poti sa faci consolidare fiscala, sa respecti pactul fiscal si sa aloci bani pentru investitii, educatie si sanatate.

Mai simplu. Am aratat ca atunci cand nu furi sunt bani in buget si nu trebuie sa te imprumuti sau sa cresti taxele. Din contra.

Da, GAURA la buget este mare dar avem SOLUTII. Si da, resposabilii pentru jaful din bugetul public nu scapa.

Vine, vine, calca totul in picioare!

#NuLuamPrizonieri #RomaniiTrebuieSaStie #RomaniaFaraPSD”, a spus liberalul pe o rețea de socializare.

