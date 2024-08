În dimineața acestei zile, pe un câmp din comuna Robănești au fost descoperite tone de deșeuri periculoase.

Printre acestea se numără mormane de cenușă și numeroase butoaie ce conțin o substanță de culoare neagră, a cărei origine nu a fost încă determinată. Deșeurile au fost aduse în zonă cu un camion care venea dinspre Coșoveni în noaptea de joi spre vineri și au fost abandonate în comuna Robănești.

Camionul, împreună cu un alt vehicul care circula în fața sa, au fost surprinse de camerele de supraveghere din localitate.

„Am fost sesizați de cetățenii din comună care tranzitează acest drum că există depozitat, aruncat pe partea carosabilă, deșeuri periculoase, saci cu cenușă rezultată din materiale periculoase, nu știu ce să zic, bidoane undeva la peste 100 de bidoane care erau înșirate pe toată partea carosabilă.

Am anunțat autoritățile, am sunat la poliție, la Garda de Mediu, am identificat în mare mașina, la ce oră a intrat. A fost surprinsă de camerele de supraveghere. Se vede la ce oră a intrat în comună, încărcătura se vedea în mașina. Rămâne să identificăm numărul mașinii”, a declarat viceprimarul comunei Robănești, Marian Vasile.