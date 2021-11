Potrivit unei cercetări realizate de către Telekom România Mobile Communications, cele mai importante aspecte pe care le aşteaptă românii de la furnizorii de telefonie mobilă sunt onestitatea, transparenţa, simplitatea şi calitatea serviciilor promise.

Oamenii mai cer ca furnizorul să aibă grijă de ei, să îi respecte şi să îi aprecieze pentru loialitatea lor.

Ce înseamnă “Mobil așa cum vrei. Simplu și corect” pentru clienţii noi, dar şi cei existenţi ai Telekom Mobile?

În acest context, Telekom Mobile adoptă o nouă poziţionare şi promisiune bazate pe ceea ce-şi doresc clienţii. Noua abordare a companiei se bazează pe o gândire exclusiv axată pe client, pornind de la nevoile de bază şi cele mai mari aşteptări şi nemulţumiri ale acestora, atunci când vine vorba de servicii mobile.

Foarte mulţi clienţi de telefonie mobilă din România sunt nemulţumiţi de faptul că nu reuşesc să negocieze o ofertă mai bună şi mai potrivită nevoilor lor, dar și de faptul că primesc oferte mai scumpe decât cele pe care le văd la televizor în campaniile publicitare dedicate cu precădere atragerii de clienţi noi.

Tocmai de aceea, Telekom Mobile le va oferi clienţilor actuali aceleaşi oferte ‘agresive’ care erau valabile, până acum, doar pentru clienţii noi. Ofertele vor fi valabile atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice.

Ofertele vor fi simple de înţeles pentru oricine şi vor sta sub semnul corectitudinii, promite Telekom Mobile, prin intermediul noului slogan “Mobil așa cum vrei. Simplu și corect”.

Clienţii români îşi doresc tratament echitabil şi acces uşor la cele mai atractive promoții

Andreea Cramer, Director Executiv Comercial, Telekom Romania Mobile Communications S.A.: “Una dintre cele mai mari dorințe ale clienților români este să beneficieze de un tratament echitabil din partea furnizorilor de telecomunicații și aibă acces uşor la cele mai atractive promoții.

Ne bucurăm că astăzi le putem satisface tuturor această dorinţă, fie că este vorba de actualii noștri abonați care vor opta pentru prelungirea contractului, fie de clienții care decid să achiziţioneze un nou abonament sau se portează din altă reţea.”

Dina Tsybulskaya, Director General, Telekom Romania Mobile Communications S.A.: “Ne pasă de clienții noștri și punem interesele lor pe primul loc. De aceea, ne străduim să le oferim experiența mobilă pe care și-o doresc.

Aceasta înseamnă să le oferim mobilitate nelimitată pentru a rămâne conectați oriunde și oricând, pe orice dispozitiv, fără probleme și fără griji. Si, la fel de important, prețuim încrederea lor și ne străduim să o câștigăm, fiind oneşti, corecţi şi onorându-ne promisiunile.”

Oferte simple, cu tarife clare

Noua ofertă de iarnă a companiei va fi valabilă până la data de 15 ianuarie 2022. Este vorba despre două abonamente simple, disponibile atât pentru actualii clienţi Telekom Mobile, dar şi pentru cei noi, fie persoane fizice sau juridice.

Primul este un abonament la 6 euro/lună, cu date, minute și SMS-uri naționale nelimitate şi fără perioadă contractuală obligatorie. Cel de-al doilea, la 13 euro/lună, vine cu date naționale nelimitate, minute și SMS-uri nelimitate în reţelele naţionale şi roaming în SEE, plus 200 de minute internaționale în SEE şi Zona 1, precum şi cu telefoane foarte căutate de publicul din România, de la producători precum Samsung, Xiaomi sau Oppo.

Mai mult, oferta de Black Friday a Telekom Mobile, valabilă între 19 noiembrie şi 5 decembrie, vine cu reduceri substanţiale la smartphone-uri de top şi alte beneficii, însă este destinată exclusiv clienţilor existenţi ai companiei.

Iată, în premieră, şi cele două noi spoturi TV ale Telekom Mobile, care prezintă aceste noutăţi.