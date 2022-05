Astfel, Daniel Penciuc, director de strategie și comunicare, și Florin Poștoacă, director de vânzări, dețin acum fiecare câte 5% din Nordis Management, principala companie a grupului cu capital 100% românesc.

Daniel Penciuc, absolvent de jurnalism și științele comunicării

În vârstă de 42 de ani, Daniel Penciuc a absolvit studii în domeniul jurnalismului și științelor comunicării la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. A fost beneficiarul unei burse de 1 an la prestigioasa New York University, în Statele Unite, și are o experiență de peste 20 de ani în comunicare.

De-a lungul timpului, Daniel a dezvoltat sau a contribuit la dezvoltarea mai multor business-uri în domeniul publicitar (Adfactory, agenție cu o vechime de peste 20 de ani), design si branding olfactiv (QULT), precum și HoReCa (Time Out Iași), fashion (DRESSBOX), business-uri din care a facut exit-uri de succes.

În 2013, s-a mutat în București și a devenit investitor într-unul dintre imobilele Nordis situate în zona de nord a Capitalei. Mai târziu, în 2019, Daniel a preluat din poziția de consultant extern, responsabilitatea dezvoltării conceptului de proiect Nordis Mamaia. Apoi, a preluat și funcțiunea de dezvoltare de strategie de concept pentru întreg grupul și de dezvoltare și implementare a strategiei de marketing pentru Nordis Group.

„Dacă până acum am avut alături doi manageri excepționali care au contribuit semnificativ la succesul Nordis Group, acum mă bucur că aceștia mi se vor alătura și din postura de parteneri. Suntem un grup de companii cu planuri mari si cerem mult de la echipa noastră, iar aici vorbesc despre competență, determinare și obținerea de rezultate de excepție. Dar îi și răsplătim pe colegii noștri pe măsura rezultatelor și a implicării lor. Cu alte cuvinte, le oferim respectul cuvenit”, declară Emanuel Poștoacă, fondatorul Nordis Group.

„Implicarea mea în Nordis Group constituie un cumul de factori, de decizii și rezultatul muncii în echipă. Am dezvoltat, totodată, un design aliniat la standarde internaționale în industria hotelieră de 5 stele și adaptat la piața locală. Iar împreună cu echipa am reușit să devenim unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori din România.

Pe viitor, îmi propun să contribui la o dezvoltare și mai accelerată a grupului pentru a obține ce ne-am propus: să fim lanțul hotelier de 5 stele numărul 1 din România pe segmentul leisure. Asta înseamnă că, în primul rând, avem o muncă asiduă pentru a livra proiectele pe care le avem în curs, fără a face rabat la calitate, în paralel cu a identifica noi oportunități de dezvoltare.

Provocarea este să țintim locații excelente și un standard înalt, atât în ceea ce privește construcțiile, cât si facilitățile oferite și în următoarele dezvoltări pe care le vom avea”, spune, la rândul său, Daniel Penciuc, partener Nordis Group.

Florin Poștoacă, noul acționar al grupului este absolvent de marketing la ASE

Pe de altă parte, Florin Poștoacă, în vârstă de 35 de ani, este absolvent de marketing la ASE și lucrează în domeniul imobiliar încă din perioada studiilor de facultate. A început prin a posta anunțuri de închirieri și vânzări imobile pe un site național de profil, a continuat ca agent imobiliar în zona de nord a Capitalei, apoi a activat în property management, pentru ca ulterior să devină project manager pentru proiecte imobiliare.

În continuare, Florin s-a ocupat de dezvoltare imobiliară pentru trei proiecte din zona de nord a Capitalei. Acum conduce departamentul de vânzări Nordis Group, toată experiența anterioară fiind pusă în slujba rezultatelor excepționale din prezent.

„De când mă știu am fost fascinat de domeniul imobiliar, cu toate aspectele sale conexe. Domeniul imobiliar este compus din multe părți, de la juridic, tehnic și construcții, până la marketing, arhitectură, design și relații cu clienții. Însă ceea ce mă caracterizează este integritatea. Întotdeauna mă țin de promisiunile pe care le fac.

De aceea, foarte mulți dintre clienții noștri de acum, cei care au ales să investească în cele 4 ansambluri ale Nordis Group, sunt clienții noștri mai vechi, încă din 2010, pe care i-am ajutat de-a lungul timpului să facă investiții profitabile”, explică, la rândul său, Florin Poștoacă, partener Nordis Group.

Investiții în desfășurare de peste 400 de milioane de euro

Cu investiții în desfășurare în valoare de 424,5 milioane Euro, grupul de firme Nordis este format din 7 entități: Nordis Development, Nordis Construct, Nordis Architecture, Nordis Hotels, Nobileo (membru Nordis Group), Nordis Travel și Nordis Property Management.

În prezent, grupul are patru proiecte în lucru pentru ansamblurile hoteliere și rezidențiale Nordis Mamaia, Nordis Sinaia și Nordis Brașov, precum și pentru imobilul rezidențial Nordis View, din București. Nordis Group își propune să devină lanțul hotelier de 5 stele numărul 1 din România pe segmentul leisure.