Grupul CEZ în România implementează sistemul teleworking pe termen lung după ce peste jumătate dintre angajaţii companiilor CEZ din România şi-au derulat activitatea în regim de telemuncă încă de la începutul stării de urgenţă, a anunţat compania.

„Încă de la începutul stării de urgenţă, peste 50% dintre angajaţii companiilor CEZ din România şi-au derulat activitatea în regim de telemuncă. Eficienţa operaţională dovedită şi prioritatea siguranţei angajaţilor şi clienţilor CEZ au condus la decizia managementului de a menţine regimul de telemuncă în aceleaşi condiţii până la finalul anului 2020. În paralel, conducerea Grupului va explora beneficiile şi modul cel mai util de aplicare a noului sistem în activitatea companiilor din Grup pe termen lung”, se spune în comunicat.

Reprezentanţii grupului susţin că au fost luate rapid o serie de măsuri menite să reducă riscul de infectare, dar şi să asigure continuitatea operaţională pe toată durata stării de urgenţă şi a lunilor de stare de alertă, având în vedere rolul critic de a asigura alimentarea continuă cu energie electrică a consumatorilor.

Potrivit comunicatului, rezultatele acestor măsuri au fost la nivelul sau chiar peste rezultatele operaţionale înregistrate anterior stării de urgenţă, referindu-ne la nivelul de îndeplinire a planului de investiţii în reţeaua de distribuţie a energiei electrice, derularea sau finalizarea cu succes a unor proiecte strategice, lansarea sau îmbunătăţirea unor produse şi servicii din portofoliul CEZ Vânzare sau îndeplinirea parametrilor de producţie a energiei verzi de către companiile producătoare din Grup.

„După 5 luni de când am fost nevoiţi să abordăm regimul de muncă într-un mod cu totul diferit, fără să avem de ales, pot spune că am realizat 44% din planul de investiţii CAPEX al Distribuţie Oltenia, am reuşit să transferăm în telemuncă întreaga echipa Call Center, avem în execuţie proiecte cu fonduri europene în valoare de 62.910.000 lei – valoare totală proiecte, fără TVA, şi am lansat un parteneriat de responsabilitate socială cu Salvaţi Copiii pentru produsul CEZ Verde. Avem cu 132% mai multe conturi My CEZ în comparaţie cu primele şapte luni ale anului 2019, iar nivelul de utilizare al canalelor online pentru transmiterea petiţiilor a crescut cu 38%.”, a declarat Ondrej Safar, Country Manager CEZ România.

Acesta a subliniat că s-a produs 732.889 MWh energie regenerabilă netă şi a fost respectat calendarul tuturor proiectelor strategice propuse la începutul anului. „Toate acestea, având mai bine de 50% dintre angajaţii Grupului în telemuncă, în siguranţă. În plus, angajaţii noştri au demonstrat responsabilitate şi mobilizare exemplară în toată această perioadă. În aceste condiţii, decizia de a prelungi modul de lucru de la distanţă până la finalul anului 2020 a venit foarte firesc şi la fel de firesc vine şi demersul nostru de a identifica toate beneficiile, dar şi cele mai potrivite condiţii de a-l aplica pe termen lung la nivelul cât mai multor activităţi din Grup”, a mai spus Ondrej Safar.

Măsura de telemuncă se aplică tuturor activităţilor care nu presupun deplasarea în instalaţiile de distribuţie şi producţie a energiei electrice din amenajările tehnice sau de la consumator. Pentru personalul care execută activităţi tehnice în instalaţiile electrice sunt asigurate echipamente de protecţie şi prevenţie corespunzătoare şi sisteme de comunicare la distanţă pentru a reduce contactul cu alţi angajaţi din Grup şi consumatori sau parteneri pe parcursul îndeplinirii sarcinilor.

La nivelul Grupului CEZ în România, toţi angajaţii sunt dotaţi cu materialele necesare şi respectă o serie de reguli specifice de prevenţie şi protecţie sanitară.

Grupul CEZ în România este reprezentat prin 10 companii – Distribuţie Energie Oltenia, CEZ România, CEZ Vânzare, CEZ Trade, Tomis Team, MW Invest, Ovidiu Development, TMK Hydroenergy Power, CEZ ESCO România.

Grupul CEZ în România se numără printre principalii lideri de utilităţi integrate din România. Acesta include una dintre cele mai mari companii de distribuţie (1,4 milioane portofoliu de clienţi), cel mai mare parc eolian de pe uscat din Europa, situat la Fântânele-Cogealac (capacitate instalată de 600 MW), sistemul hidroelectric din Reşiţa format din patru lacuri de acumulare şi patru microhidrocentrale (capacitate instalată 22 MW în total) şi furnizarea de energie electrică şi gaze către clienţii finali.

CEZ a intrat pe piaţă energetică din România în 2005, odată cu achiziţia Electrica Oltenia.

Anul trecut, grupul CEZ România a avut un profit net de 268 milioane de lei, faţă de pierdea de 50 de milioane de lei din 2018, în principal datorită activităţii de producţie de energie eoliană, mai exact din creşterea veniturilor din vânzarea certificatelor verzi.

În 2019, cele 240 de turbine din Parcul Eolian CEZ au produs un total de 1.185 GWh, grupul CEZ România fiind cel mai mare producător privat de energie regenerabilă din ţară.