Sfaturi extrem de importante pentru milioane de români. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marius Budăi, a dezvăluit cum își pot mări cetățenii veniturile la bătrânețe. Mai exact, Budăi a explicat cum se poate cumpăra vechime la pensie și, implicit, cum pot crește veniturile.

Este vorba despre o schimbare de procedură. Marius Budăi a dat toate detaliile. Procedura de cumpărare de vechime a fost valabilă timp de trei ani, dar a fost o măsură tranzitorie. De acum, există o alternativă prin care cei care doresc mai pot face acest lucru în anumite condiţii.

„A fost o perioadă în care, trei ani de zile, am prelungit de la an la an, în care puteai să cumperi cinci ani de vechime anteriori şi să-ţi reîntregeşti vechimea în muncă. Aceasta a fost o măsură tranzitorie, nu putem să o luăm tot timpul. Dar există posibilitatea legală, iar acum oricine doreşte poate să încheie un contract de asigurare cu Casa Naţională de Pensii şi poate plăti aceste contribuţii, dar se calculează de la data încheierii contractului, pentru viitor. Plătim lună de lună şi avem fie o suplimentare, fie această cumpărare de vechime, cum vrem să-i spunem”, a spus Budăi, conform dcnews.ro.

