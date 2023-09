Se schimbă harta României? James Clapper, fostul director al Serviciilor Naționale de Informații al SUA, a spus ce ar însemna o victorie a Rusiei în Ucraina pentru țara noastră și pentru restul planetei.

James Clapper a fost numit în anul 2010, de către președintele Barack Obama, în cea mai înaltă funcție din Serviciile Secrete americane. Acesta a juns să conducă toate agențiile de informații din SUA, cele civile și militare, interne și externe, inclusiv CIA și FBI.

În cadrul unui interviu pentru Antena 3 CNN, Clapper a fost întrebat care ar fi cel mai rău scenariu pentru războiul lui Vladimir Putin.

Acesta a răspuns că „sunt mai multe scenarii rele, unul din ele înseamnă utilizarea armelor nucleare, ceea ce ar fi rău pentru toată lumea. Putin a mai făcut asemenea amenințări.”

„Perspectiva nu este chiar zero, dar este puțin probabil să facă acest lucru”, a spus el.

Fostul director al Serviciilor Naționale de Informații al SUA a spus că un alt scenariu rău ar fi o înfrângere a ucrainienilor și o victorie a rușilor. Potrivit lui, „așa ceva ar fi teribil, nu doar pentru Ucraina, cât și pentru întreaga lume liberă.”

James Clapper crede că „dacă rușii au obține ceva ce ar putea numi victorie, asta i-ar încuraja să meargă mai departe spre Moldova, Georgia sau Țările Baltice.”

Acesta este de părere că „viziunea lui Putin este de a reface Uniunea Sovietică așa cum era ea înainte.”

Întrebat dacă, în opinia sa, Putin are vreun plan legat de țările vecine sau acceptă că România și celelalte state fac parte din NATO, James Clapper a spus:

„Cred că este un obiectiv spiritual al lui Putin, dar el nu are puterea de a face așa ceva. Și-a epuizat armata, este foarte slăbită din caza pierderilor de soldați. Poate că el are această viziune, dar nu are mijloacele necesare pentru a le îndeplini”.