Avocatul Sorinei Pintea, Alexandru Iliescu, a declarat joi la România TV că fostului ministru PSD al Sănătății i s-a interzis dreptul la tratament.

În plus, avocatul spune că „are o pată neagră la nivelul frunții și tâmpla umflată” cel mai probabil din cauza stresului la care este supusă.

Sorina Pintea a primit 30 de zile de arest prevenit pentru luare de mită. Fostul ministru a fost supusă la umilințe crunte și suferă cumplit din cauza bolii pe care o are. Aceasta a fost diagnosticată în urmă cu un an cu o boală autoimună, ce necesită tratament specializat, altfel poate chiar să și moară. Efectele crunte ale bolii se revăd asupra fostului ministru.

Mâncare mucegăită și umilințe crunte pentru Sorina Pintea

Se pare că boala acesteia s-a agravat în Arestul Capitalei, loc în care fostul ministru a fost supusă la tratamente inumane. Aceasta a fost obligată să facă controalele medicale sub supravegherea autorităților, și, șocant este că în ultimele trei zile a mâncat mâncare mucegăită. Mai exact, Pintea a mâncat timp de 72 de ore snițele și pâine mucegăită, pentru că nu a avut ce să mănânce.

Fostul ministru are nevoie de un anumit tip de mâncare, având în vedere că suferă de o boală autoimună, iar mâncarea din închisoare nu este adecvată stării de sănătate pe care o are și o pune în pericol. În plus, medicamentele pe care le ia sunt extrem de puternice, iar o alimentație adecvată este necesară pentru Pintea.

Pe de altă parte medicii sunt terifiați de procurori. Mai exact, atunci când a fost dusă la spital, medicii i-au făcut doar niște analize simple. Mai mult, medicul curant al fostului ministru nu a fost prezent la spital, iar din această cauză medicii nu au avut acces la dosarul acesteia.

Soțul Sorinei Pintea a transmis printr-o scrisoare deschisă că starea fostului ministru este din ce în ce mai gravă și că are șanse mici de recuperare sau de a opri decesul.

Sesizare la Avocatul Poporului

Avocatul Sorinei Pintea a depus o sesizare la Avocatul Poporului pentru tratamentele inumane la care este supusă Pintea. Spre exemplu, mașina cu care a fost transportată la Policlinica MAI nu este una adecvată pentru starea de sănătate a Sorinei, dar și multe altele.

