„Dacă nu făceam ceea ce am facut mi se imputa că nu am făcut, dacă am făcut, mi se impune că am făcut. Am apelat la toate mijloacele. Acele informații de care vorbiți dumneavoastră deja erau pe o pagină de Facebook cu numerele de telefon, nu știu, cred că cineva de pe la Primărie a luat numerele de telefon și le-a pus să le găsească. S-au pus numerele de telefon pe o pagină de Facebook, deci deja erau făcute publice”, a declarat pentru B1.ro, comisarul șef Nicolae Alexe.

Şeful operativ al IPJ Olt, Nicolae Alexe, l-a sunat pe Remus Rădoi, zis ”Codiță”, șeful unei rețele uriașe și dintre cei mai temuți oameni din județ,pentru a-l ajuta să găsească fetele dispărute, dezvăluie Libertatea.ro. El i-a trimis pe WhatsApp poze şi informaţii confidenţiale din anchetă. Într-o intervenţie telefonică la România TV, Remus Rădoi a explicat că Poliţia nu i-a trimis poza suspectului, ci i-a cerut ajutor pentru identificarea maşinii acestuia.

„Trebuie menţionat că nu mi-a dat poza criminalului şi nici nu am indicat adrese. Efectiv, la rugăminţile dumnealor să indentificăm nişte masini cu anumite caracteristici, maşini arginti, marca BMW Combi. Prin echipajele pe care le avem din teren am identificat câteva maşini care erau la vedere şi le-am dat numărul de maşină, culoarea argintie, BMW. (…) În cele din urmă în jurul orei 11.30 noaptea am primit şi o poză. Abia atunci aveau poză cu maşina şi se vedea clar că este vorba despre un Renault Megane Break argintiu. la momentul acela am dat către echipajele din teren să facă şi ei o cautare şi să-i sprijinim. Am gasit doar o masina cu acest model, identică cu cea a criminalului, le-am spus numărul şi au zis că nu e aia. Vizavi de curte şi de casă nu m-a intrebat nimeni nimic, am fost intrebati doar de masini de culoarea respectiva”, a explicat Remus Rădoi.

Întrebat dacă a mai colaborat cu Poliţia, Rădoi a răspuns afirmativ. „Da, noi suntem obigaţi prin statutul firmei de pază, odata la 3 ani luam aviz de la SRI şi de la IGPR, şi prin acesta ni se solicită să sprijinim organele de câte ori avem o informaţie, ba mai mult e infractiune să tăinuieşti o informaţie dacă o ai şi nu o dai”, a completat Remus Rădoi.

