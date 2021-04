Momente intense la Chefi la Cuțite! Sorin Bontea nu s-a mai putut controla: M-am săturat de voi

În timp ce jurații emisiunii de la Antena 1 se luptau pentru câștigarea unei alte amulete, chef Sorin Bontea s-a împiedicat de cablurile din platoul emisiunii și a căzut.

„Am căzut, bă frate. Au! Ce mă doare, am căzut în genunchi. Am dispărut așa, de-odată, din peisaj. Boom! M-am împiedicat în asta. Am căzut ca fraierul. M-am săturat de voi”, a răbufnit Sorin Bontea, referindu-se la cabluri.

Referitor la reacția de după, acesta a explicat că s-a răzbunat pe ce a pus mână prima dată, mai ales că robotul de bucătărie îi făcea probleme „de o grămadă de vreme”.

„De fiecare dată aceeași poveste. De șapte ori m-am împiedicat de ele. Când am văzut robotul, ăla mi-a venit la îndemână, ăla care îmi face probleme de o grămadă de vreme. Până la urmă trebuia să cad o dată, cât să mă țină și pe mine norocul?”, a spus celebrul bucătar.

Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu s-au amuzat teribil de incidentul de care a avut parte Sorin Bontea. Totuși, văzând că celebrul bucătar continuă să fie nervos din cauza evenimentului mai puțin fericit, Cătălin Scărlătescu a găsit soluția perfectă pentru a-l amuza și a-l face să uite de ceea ce i s-a întâmplat.

Mai exact, Cătălin Scărlătescu s-a aruncat și el pe podeaua din bucătăria de la Chefi la cuțite, lucru care i-a readus zâmbetul pe buze lui Sorin Bontea.

Sursă foto: Inquam Photos / George Călin