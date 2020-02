Scandal imens într-o instituție cheie din subordinea Guvernului. O șefă de la Casa de Pensii lansează acuzații grave la aresa Violetei Alexandru, ministrul demis al Muncii.

A dat-o afară cu forța

Totul s-ar fi întâmplat la Casa Județeană de Pensii Mureș. Eugenia Neagoe, directorul instituției, vine cu acuzații extrem de grave după ce a fost anunțată că va primi un ordin de demitere.

”Potrivit dispozițiilor Articolului 516, Alineatul 2, din Codul Administrativ, m-am adresat Casei Naționale de Pensii Publice cu o cerere prin care am solicitat aprobarea pentru a fi menținută în funcția publică încă un an de zile și am și primit în scris această aprobare. Ieri m-am prezentat la Casa Națională de Pensii Publice pentru a obține ordinul, iar domnul președinte al Casei mi-a comunicat că lucrurile s-au schimbat și nu poate să emită ordinul de menținere ci un ordin de demitere. Urmează să mi-l comunice. În discuția cu domnul președinte a apreciat pozitiv rezultatele Casei de Pensii Mureș, activitatea mea, nu a avut niciun reproș. Personal, am bănuit că este vorba de cu totul și cu totul altceva. Presiuni de altă natură peste care nu poate să treacă. Poate că e vorba de o presiune politică. Este o bănuială a mea”, a precizat Eugenia Neagoe, conform România TV.

Acuzația este foarte gravă. Violeta Alexandru ar dori s-o pensioneze forțat pe directoarea Casei de Pensii Mureș pentru a elibera locul în favoarea unui liberal.

